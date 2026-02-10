इस मेनबोर्ड IPO की सुस्त शुरुआत, पहले दिन सिर्फ 0.03 गुना सब्सक्रिप्शन, डरा रहा GMP

Hindustan Hindi News
Fractal Analytics IPO: फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ की सुस्त शुरुआत हुई है। कंपनी के इश्यू को पहले दिन सिर्फ 0.03 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 0.11 गुना, क्यूआईबी में जीरो गुना और एनआईआई में 0.02 गुना सब्सक्राइब किया गया है।

Feb 10, 2026 07:41 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Fractal Analytics IPO: फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ की सुस्त शुरुआत हुई है। कंपनी के इश्यू को पहले दिन सिर्फ 0.03 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 0.11 गुना, क्यूआईबी में जीरो गुना और एनआईआई में 0.02 गुना सब्सक्राइब किया गया है। यह मेनबोर्ड आईपीओ अभी कल यानी 11 फरवरी तक खुला रहेगा। बता दें, ग्रे मार्केट में भी स्थिति अच्छी नहीं है।

क्या है प्राइस बैंड?

फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ का प्राइस बैंड 857 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति शेयर तक तय किया गया है। कंपनी ने 16 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14400 रुपये का दांव लगाना होगा। बता दें, Fractal Analytics ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 85 रुपये की छूट दी है।

यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 6 फरवरी को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 1248.25 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

कितना है जीएमपी?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में आईपीओ आज 8 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 0.89 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। Fractal Analytics के जीएमपी में बीते कई दिनों से लगातार सिर्फ गिरावट ही देखने को मिल रही है। बता दें, इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 180 रुपये रहा है। वहीं, सबसे कम जीएमपी 8 रुपये प्रति शेयर रहा है।

कितना है आईपीओ का साइज?

Fractal Analytics IPO का साइज 2833.90 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.14 करोड़ फ्रेश शेयर और 2.01 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी।

कंपनी ने आईपीओ के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कॉरपोरेशन लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

