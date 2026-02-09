Hindustan Hindi News
खुल गया एक और बड़ा IPO, ग्रे मार्केट ने निवेशकों को डराया, GMP ₹180 से टूटकर ₹13 पर आया

IPO News: फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ (Fractal Analytics IPO) आज से ओपन हो गया है। कंपनी के आईपीओ का साइज 2833.90 करोड़ रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज संघर्ष कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के आईपीओ के जीएमपी में गिरावट आई है।

Feb 09, 2026 09:16 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
IPO News: फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ (Fractal Analytics IPO) आज से ओपन हो गया है। कंपनी के आईपीओ का साइज 2833.90 करोड़ रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज संघर्ष कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के आईपीओ के जीएमपी में गिरावट आई है।

कंपनी आईपीओ के जरिए 1.14 करोड़ फ्रेश शेयर और 2.01 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी करेगी। यह आईपीओ 9 फरवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक खुला रहेगा।

क्या है आईपीओ का प्राइस बैंड

Fractal Analytics IPO का प्राइस बैंड 857 रुपये से 900 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 16 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14400 रुपये का दांव लगाना होगा। यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। इसलिए इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई में होगी।

आईपीओ में किसके लिए कितना हिस्सा?

क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बीडर्स कैटगरी में कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। वहीं, एनआईआई में अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।

कितना है जीएमपी?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ 13 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 180 रुपये से घटकर 13 रुपये के स्तर पर आ गया। बता दें, 13 रुपये कंपनी के आईपीओ का सबसे कम जीएमपी है।

कोटक महिंद्रा कैपिटल कॉरपोरेशन लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, MUFG Intime India Pvt को आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया है।

आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी

कंपनी आईपीओ का 57.10 करोड़ रुपये के जरिए लैपटॉप खरीदेगी। वहीं, 121.10 करोड़ रुपये के जरिए कंपनी नए ऑफिस बनाएगी। 264.90 करोड़ रुपये कंपनी अपनी अमेरिका की सब्सिडियरी में करेगी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

