Feb 16, 2026 09:04 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ (Fractal Analytics IPO) की शेयर बाजारों में आज लिस्टिंग है। लेकिन ग्रे मार्केट डेब्यू से पहले इस आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को डरा रहा है। मौजूदा समय में आईपीओ का जीएमपी निगेटिव है।

इस मेनबोर्ड IPO की लिस्टिंग आज, GMP ने डराया, पहले दिन ही नुकसान के संकेत

फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ (Fractal Analytics IPO) की शेयर बाजारों में आज लिस्टिंग है। लेकिन ग्रे मार्केट डेब्यू से पहले इस आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों को डरा रहा है। मौजूदा समय में आईपीओ का जीएमपी निगेटिव है। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है। जिसको 2 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया था।

28 रुपये सस्ता लिस्टिंग के संकेत

फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ आज ग्रे मार्केट में 28 रुपये के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार आज का जीएमपी 3 प्रतिशत के डिस्काउंट की लिस्टिंग के संकेत दे रहा है। बता दें, ग्रे मार्केट में यह आईपीओ सबसे कमजोर स्थिति में है। आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 180 रुपये रहा है इस स्तर पर ग्रे मार्केट यह आईपीओ 3 फरवरी को था।

कितना हुआ था सब्सक्राइब

Fractal Analytics IPO को तीन दिन में 2.81 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 1.10 गुना और क्यूआईबी में 4.41 गुना सब्सक्राइब किया गया था। एनआईआई कैटगरी में 1.11 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

एंकर निवेशकों के लिए यह आईपीओ 6 फरवरी को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 1248.25 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

क्या था आईपीओ का साइज?

फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ का साइज 2840.16 करोड़ रुपये था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 1.14 करोड़ फ्रेश शेयर और 2.01 करोड़ शेयर ऑफर फार सेल के जरिए जारी किए हैं। यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 9 से 11 फरवरी 2026 तक खुला हुआ था। कंपनी की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होगी।

फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ का प्राइस बैंड 900 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। कंपनी ने 16 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से 14400 रुपये कम से कम निवेश करने होंगे। Fractal Analytics ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 85 रुपये का डिस्काउंट दिया था।

IPO से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी?

आईपीओ से जुटाए 264.90 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी अपनी एक सब्सिडियरी के लिए करेगी। वहीं, 57.10 करोड़ रुपये उपयोग लैपटॉप खरीदने के लिए किया जाएगा। 121.10 करोड़ रुपये से भारत में नए ऑफिस बनाए जाएंगे।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

