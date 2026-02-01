बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहे हैं RVNL सहित ये 4 रेलवे स्टॉक, 5% तक उछला भाव

संक्षेप: Railway Stocks: बजट स्पीच से पहले रेलवे सेक्टर की कंपनियों ने रफ्तार पकड़ी ली है। रेल विकास निगम लिमिटेड सहित दिग्गज रेलवे सेक्टर कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के पीछे की वजह बजट 2026 से जुड़ी संभावनाएं हैं।

Railway Stocks: बजट स्पीच से पहले रेलवे सेक्टर की कंपनियों ने रफ्तार पकड़ी ली है। रेल विकास निगम लिमिटेड सहित दिग्गज रेलवे सेक्टर कंपनियों के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के पीछे की वजह बजट 2026 से जुड़ी संभावनाएं हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का फोकस रेलवे सेक्टर की तरफ खूब बढ़ा है। जिसकी वजह से इस बार के बजट में भी कुछ बड़ा ऐलान संभव है।

1- रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में तेजी RVNL का शेयर आज 1 फरवरी को 344 रुपये के लेवल पर खुला था। दो प्रतिशत की तेजी के बाद रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों का भाव 351.55 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बीते एक हफ्ते में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत की तेजी आई है।

2- जूपिटर वैगन्स लिमिटेड के शेयरों में 5% की उछाल बीएसई में आज कंपनी के शेयर 327.55 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 341.10 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। पिछले एक हफ्ते में इस रेलवे स्टॉक की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

3- इरकॉन इंटरेशनल के शेयरों का भी भाव बढ़ा बीएसई में यह रेलवे स्टॉकक 166.95 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 168.55 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यह रेलवे स्टॉक भी करीब 10 प्रतिशत चढ़ा है।

4- टीटागढ़ रेल सिस्टम के शेयरों में भी तेजी यह रेलवे स्टॉक 827 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत की तेजी बाद 842.95 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यह रेलवे स्टॉक 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।