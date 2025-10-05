इस हफ्ते होगी बोनस शेयर की बरसात, 4 कंपनियां ट्रेड करेंगी Ex-Bonus, डीटेल्स

Bonus share: शेयर बाजार में इस हफ्ते 4 कंपनियां एक्स-बोनस ट्रेड करेंगी। बोनस के लिहाज से देखें तो यह हफ्ता काफी व्यस्त रहने जा रहा है। आइए एक-एक करके सभी कंपनियों के विषय में जानते हैं।

1-Julien Agro Infratech Ltd 10 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस देने का फैसला किया है। पेनी स्टॉक की तरफ से सोमवार यानी 6 अक्टूबर की तारीख को एक्स-बोनस डेट घोषित किया गया है। यानी इस दिन कंपनी के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। बता दें, शुक्रवार को Julien Agro Infratech Ltd के शेयर 2.42 प्रतिशत की गिरावट के बाद 6.86 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 50 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

2- Sayaji Industries Ltd कंपनी 7 अक्टूबर को शेयर बाजारों में एक्स-बोनस ट्रेड करेगी। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि 1 शेयर पर 3 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस के तौर पर दिया जाएगा। शुक्रवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 319 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बता दें, 1 सा में कंपनी के शेयरों में 36 प्रतिशत की तेजी आई है।

3- Narmada Macplast Drip Irrigation Systems Ltd इस कंपनी ने भी निवेशकों को एक शेयर पर एक शेयर बोनस देने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि 10 अक्टूबर को यह स्टॉक एक्स-बोनस ट्रेड करेगा। पिछले एक साल में 409 प्रतिशत का रिटर्न देने वाला यह स्टॉक शुक्रवार को बीएसई में 202.80 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

4- Valiant Communications Ltd कंपनी अपने निवेशकों को 2 पर 1 शेयर बोनस के तौर पर बांटने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए 10 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों के पास एक शेयर रहेगा उन्हें 2 शेयर बोनस के तौर पर मिलेंगे। इस कंपनी ने एक साल में 68 प्रतिशत का रिटर्न पोजीशनल निवेशकों को दिया है। बता दें, शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। अपर सर्किट लगने के बाद यह स्टॉक बीएसई में 5 प्रतिशत की उछाल के बाद 1107 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।