Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Fortis Healthcare Ltd acquire 100 percent stake of this hospital
बेंगलुरू के इस हॉस्पिटल का हुआ अधिग्रहण, इस कंपनी ने खरीदा 100% हिस्सा

बेंगलुरू के इस हॉस्पिटल का हुआ अधिग्रहण, इस कंपनी ने खरीदा 100% हिस्सा

संक्षेप:

फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड (Fortis Healthcare Ltd) ने शनिवार को दी जानकारी में बताया है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल का अधिग्रहण किया है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार पीपल ट्री हॉस्पिटल को अधिग्रहण किया गया है।

Dec 20, 2025 03:25 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड (Fortis Healthcare Ltd) ने शनिवार को दी जानकारी में बताया है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल का अधिग्रहण किया है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार पीपल ट्री हॉस्पिटल को अधिग्रहण किया गया है। फोर्टिस ने बेंगलुरू के इस हॉस्पिटल का 100 प्रतिशत अधिग्रहण किया है। इस हॉस्पिटल की कुल क्षमता 125 बेड की है। पीपल ट्री हॉस्पिटल उत्तर पश्चिम बेंगलुरू में एक आवासीय परिसर में स्थित है। इस हॉस्पिटल में कार्डियो, न्यूरो साइसेंज आदि सुविधाएं मिलती हैं। इस हॉस्पिटल की क्षमता 300 बेड्स तक बढ़ाई जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आने वाले तीन साल में 410 करोड़ रुपये के निवेश की तैयारी है। जिससे बेड की क्षमता, मेडिकल सुविधाएं आदि बढ़ाने के लिए की जाएंगी। बता दें, वित्त वर्ष 2025 के दौरान इस हॉस्पिटल का कुल रेवन्यू 74 करोड़ रुपये रहा है। इस पूरे अधिग्रहण की प्रक्रिया जनवरी 2026 में पूरी हो सकती है।

ये भी पढ़ें:1 पर 2 शेयर बोनस दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले कुछ दिन में

शेयर बाजार में कैसा प्रदर्शन?

शुक्रवार को फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के शेयर 2.80 प्रतिशत की तेजी के साथ 890.65 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 19 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में फोर्टिस के शेयरों का भाव 31 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1105 रुपये और 52 वीक लो लेवल 521.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 67 हजार करोड़ रुपये का है।

तीन बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी

पिछले तीन साल में कंपनी ने तीन बार डिविडेंड दिया है। 2023 में कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने एक शेयर और 2025 में भी कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:2026 में 150000 के पार जाएगा सोना! महज एक महीने में 8 हजार रुपये बढ़ा भाव

इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 31.17 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 68.83 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।