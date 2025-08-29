IMF में भारत के पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल को एक बड़ा पद दिया है। उन्हें आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल अब आईएमएफ की कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बोर्ड में आईएमएफ के 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल को एक बड़ा पद दिया है। उन्हें आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल अब आईएमएफ की कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बोर्ड में आईएमएफ के 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जो संस्था के रोजमर्रा के कामकाज पर नजर रखते हैं और महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। पटेल भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के समूह का नेतृत्व करेंगे।

उर्जित पटेल ने सन 2016 में रघुराम राजन का स्थान लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पदभार संभाला था। सन 2018 में, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था और वह 1992 के बाद सबसे कम समय तक इस पद पर रहने वाले गवर्नर बने। उनकी एक रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने 4% मुद्रास्फीति (CPI) को लक्ष्य मानने की नीति अपनाई।

आईएमएफ और अन्य भूमिकाएं इससे पहले, उर्जित पटेल आईएमएफ में पांच साल तक काम कर चुके हैं। उन्होंने पहले वाशिंगटन डी.सी. और फिर 1992 में नई दिल्ली में आईएमएफ के उप-निवासी प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया।

आरबीआई गवर्नर बनने से पहले, वह भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रहे, जहां उन्होंने मौद्रिक नीति और शोध जैसे महत्वपूर्ण दायित्व संभाले। उन्होंने 1998 से 2001 तक वित्त मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर भी काम किया। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी लिमिटेड, एमसीएक्स लिमिटेड और गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अन्य पदों पर भी कार्य किया।

उर्जित पटेल के पास येल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एम.फिल. और लंदन विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. की डिग्री है।

यह नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? ईटी के मुताबिक यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब भारत ने पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के बेलआउट कार्यक्रमों का लगातार विरोध किया है और इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि इस्लामाबाद इस तरह के धन का इस्तेमाल युद्ध और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है।