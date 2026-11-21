इंडसइंड बैंक के पूर्व CEO सुमंत कथपालिया बर्खास्त, ₹1960 करोड़ की गड़बड़ी मामले में कार्रवाई
मुख्य बातें
- इंडसइंड बैंक के बोर्ड ने 20 नवंबर 2026 को बैठक में कथपालिया की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया
- अनुशासनात्मक जांच के बाद बैंक का बड़ा फैसला
- मार्च 2020 से लागू होंगे मालुस और क्लॉबैक प्रावधान
- डेरिवेटिव में करीब 1,960 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का मामला
इंडसइंड बैंक ने अपने पूर्व CEO सुमंत कथपालिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बैंक ने अनुशासनात्मक जांच पूरी होने के बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बता दें बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में अकाउंटिंग की गड़बड़ियों से करीब 1,959.98 करोड़ रुपये का असर पड़ा था।
बर्खास्तगी के साथ ही बैंक ने उनकी सैलरी और बोनस पर मालुस और क्लॉबैक प्रावधान लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत बैंक मार्च 2020 से अब तक दिए गए बोनस और वैरिएबल पे की रकम वापस लेने की कार्रवाई कर सकता है। बता दें बैंक में गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेते हुए कथपालिया ने 29 अप्रैल 2025 को MD और CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद भी वह बैंक के कर्मचारी बने रहे। बाद में 18 जून 2025 से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था।
20 नवंबर को लिया फैसला
इंडसइंड बैंक के बोर्ड ने 20 नवंबर 2026 को बैठक में कथपालिया की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया। मामले की जांच बॉम्बे हाईकोर्ट के एक पूर्व जज ने की थी। उन्होंने 18 नवंबर को अपनी रिपोर्ट बैंक को सौंपी।
मार्च 2020 से लागू होगा नियम: बैंक ने 24 मार्च 2020 से मालुस और क्लॉबैक प्रावधान लागू करने का फैसला किया है। इसी दिन कथपालिया ने MD और CEO का पद संभाला था।
लौटानी पड़ सकती है बोनस की रकम: क्लॉबैक के तहत बैंक पहले दिए गए बोनस और अन्य वैरिएबल वेतन की रकम वापस मांग सकता है। हालांकि, वसूली की कुल रकम अभी सामने नहीं आई है।
क्या है पूरा मामला
इंडसइंड बैंक में मार्च 2025 में डेरिवेटिव सौदों की अकाउंटिंग में गड़बड़ी सामने आई थी। जांच में पता चला कि कुछ सौदों की गलत अकाउंटिंग के कारण बैंक के खातों में ऐसे मुनाफे दर्ज किए गए, जो वास्तव में नहीं हुए थे। इस खुलासे के बाद बैंक को अपने वित्तीय नतीजों में बड़ा नुकसान दर्ज करना पड़ा। मामले के सामने आने के बाद बैंक के कई सीनियर अफसरों पर कार्रवाई हुई थी।
बता दें सेबी ने भी सुमंत कथपालिया और चार अन्य लोगों को प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने से बैन किया हुआ है। यह कार्रवाई बैंक के शेयरों में कथित 'इनसाइडर ट्रेडिंग' के एक मामले के संबंध में की गई है। इसके अलावा, सेबी के एक अंतरिम आदेश के अनुसार, नियामक ने इन पांचों व्यक्तियों से कुल 19.78 करोड़ रुपये की राशि जब्त कर ली थी।
सेबी द्वारा प्रतिबंधित किए गए अन्य अधिकारियों में अरुण खुराना (जो उल्लंघन के समय बैंक के कार्यकारी निदेशक और डिप्टी CEO थे), सुशांत सौरव (ट्रेजरी ऑपरेशंस के प्रमुख), रोहन जथन्ना (GMG ऑपरेशंस के प्रमुख) और अनिल मार्को राव (कंज्यूमर बैंकिंग ऑपरेशंस के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - CAO) शामिल हैं।
इनपुट: रॉयटर्स
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें