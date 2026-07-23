पेट्रोल-डीजल छोड़िए, असली संकट यहां है! कच्चे तेल से बनने वाली हर चीज होगी महंगी?
मुख्य बातें
- Crude Oil Price Impacts: क्रूड ऑयल सिर्फ पेट्रोल-डीजल का स्रोत नहीं है
- इससे ईंधन, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेंट, सॉल्वेंट, लुब्रिकेंट, बिटुमेन और पेट्रोकेमिकल्स सहित हजारों उत्पाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं
पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में आई 30 प्रतिशत की तेजी ने भारत जैसी आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड का भाव 97 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्च 2026 की तरह यह 100 डॉलर का आंकड़ा फिर से छू सकता है। इसका सीधा असर न केवल भारत के चालू खाता घाटे और महंगाई दर पर पड़ेगा बल्कि आम आदमी के इस्तेमाल होने वाली सैकड़ों चीजों पर भी पड़ेगा।
100 डॉलर प्रति बैरल से अब कुछ ही दूर क्रूड ऑयल
गुरुवार दोपहर 12 बजे के करीब ब्रेंट क्रूड करीब 95.91 डॉलर प्रति बैलर और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 88.06 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। अगर होर्मुज में रुकावट बनी रही तो 2026 के दौरान तेल की कीमत 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है।
GDP कम होगी, महंगाई बढ़ेगी, विकास की रफ्तार होगी धीमी
ANI के अनुसार, अगर तेल 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहता है तो भारत पर इसका दोहरा दबाव पड़ेगा। माल आयात बिल बढ़ेगा और चालू खाता घाटा चौड़ा होगा, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ेगा। माल ढुलाई और वॉर-रिस्क प्रीमियम को मिलाकर भारत की प्रभावी लागत 115 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है। अगर एक साल तक कच्चे तेल का औसत मूल्य 100 डॉलर रहा, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.6 प्रतिशत पर आ सकती है, जबकि मुद्रास्फीति 4.1 प्रतिशत तक उछल सकती है।
तेल की कीमत में प्रत्येक 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत के चालू खाता घाटे में करीब 20 अरब डॉलर (जो GDP का 0.5 प्रतिशत है) का इजाफा होगा, साथ ही विकास दर में 15 से 50 आधार अंकों की कमी आएगी।
पेट्रोल-डीजल छोड़िए, असली संकट यहां है
क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सिर्फ पेट्रोल-डीजल का स्रोत नहीं है। इससे ईंधन, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेंट, सॉल्वेंट, लुब्रिकेंट, बिटुमेन और पेट्रोकेमिकल्स सहित हजारों उत्पाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। इसलिए क्रूड ऑयल के महंगा या सस्ता होने का असर आम आदमी की जेब से लेकर लगभग पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
क्रूड ऑयल से क्या-क्या बनता है?
रिफाइनरी में कच्चे तेल को अलग-अलग हिस्सों में प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, LPG, ATF/जेट फ्यूल, नाफ्था, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, बिटुमेन और लुब्रिकेंट बेस ऑयल जैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नेफ्था और अन्य पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक से आगे चलकर प्लास्टिक और अनेक केमिकल बनते हैं।
कच्चे तेल के दाम बढ़ने से क्या-क्या हो सकता है महंगा
प्लास्टिक : पॉलीथीन, PVC, पैकेजिंग, बोतलें, पाइप, घरेलू प्लास्टिक सामान और ऑटो पार्ट्स।
केमिकल और पेंट: सॉल्वेंट, पेंट, कोटिंग, चिपकाने वाले पदार्थ, डिटर्जेंट और कई औद्योगिक रसायनों के कच्चे माल।
पैकेजिंग और उपभोक्ता सामान: फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक कंटेनर, फोम, सिंथेटिक रबर और कई रोजमर्रा के उत्पाद।
कपड़ा: पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक जैसे सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल चेन से जुड़े हैं।
सड़क निर्माण: बिटुमेन/डामर।
लुब्रिकेंट: इंजन ऑयल, ग्रीस और औद्योगिक मशीनों में इस्तेमाल होने वाले कई लुब्रिकेंट।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें