डॉलर के मुकाबले 92 तक लुढ़का रुपया, विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर राहत
शुक्रवार को रुपया सर्वकालिक निचले स्तर 92 पर पहुंच गया। हालांकि, अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली सुधार के साथ 91.90 पर बंद हुआ। इस बीच, आरबीआई ने बताया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14.16 अरब डॉलर बढ़कर 701.36 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपया की गिरावट का सिलसिला जारी है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को रुपया सर्वकालिक निचले स्तर 92 पर पहुंच गया। हालांकि, अंत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मामूली सुधार के साथ 91.90 पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 91.45 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले 91.41 के उच्च तथा 92.00 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा। अंत में 91.90 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ जो पिछले बंद स्तर से 32 पैसे की गिरावट है। बता दें कि रुपया गुरुवार को सात पैसे की बढ़त के साथ 91.58 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इससे पहले रुपया 21 जनवरी को 68 पैसे टूटकर 91.65 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था। बता दें कि इस महीने अब तक रुपया 200 पैसे तक यानी दो प्रतिशत तक लुढ़क चुका है।
विदेशी मुद्रा भंडार में तगड़ा उछाल
इस बीच, आरबीआई ने बताया कि 16 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14.16 अरब डॉलर बढ़कर 701.36 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह में कुल मुद्रा भंडार 39.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 687.19 अरब डॉलर हो गया था। बता दें कि मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में 704.89 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था लेकिन हाल के दिनों में इस पर दबाव देखा गया। खासकर तब जब रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग किया गया।
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में उछाल
आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 16 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 9.65 अरब डॉलर बढ़कर 560.51 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर के रूप में व्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं में मूल्य वृद्धि या मूल्यह्रास के प्रभाव शामिल होते हैं। आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य 4.62 अरब डॉलर बढ़कर 117.45 अरब डॉलर हो गया।