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विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से मोहभंग? बेचे ₹1.75 लाख करोड़ के शेयर

Apr 25, 2026 09:24 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना मुंह फेरते नजर आए हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2026 में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 1,75,089 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए।

विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से मोहभंग? बेचे ₹1.75 लाख करोड़ के शेयर

ग्लोबल टेंशन की वजह से भारत समेत दुनियाभर के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। इस माहौल में विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना मुंह फेरते नजर आए हैं। सिर्फ साल 2026 में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने 1,75,089 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए। बता दें कि हफ्ते का अंत विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से भारी बिकवाली के साथ हुआ। शुक्रवार को खत्म हुए पांच कारोबारी दिन में इन निवेशकों ने 17,140 करोड़ रुपये के घरेलू शेयर बेच दिए। अप्रैल में अब तक विदेशी निवेशकों की शेयर बिक्री बढ़कर 43,967 करोड़ रुपये हो गई है, जिससे 2026 में कुल बिक्री 1,75,089 करोड़ रुपये के भारी-भरकम आंकड़े तक पहुंच गई।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट का कहना है कि FIIs भारतीय इक्विटीज को बेचना जारी रखे हुए हैं। महीने-दर-महीने बिकवाली का यह सिलसिला लगातार 10वें महीने भी जारी है क्योंकि संस्थागत निवेश पर जियो-पॉलिटिक्स का दबदबा बना हुआ है। एक ब्रोकरेज नोट के अनुसार आगे भी संस्थागत गतिविधियों का मुख्य आधार वैश्विक खबरें ही रहेंगी। इसमें अमेरिका-ईरान वार्ता से जुड़े घटनाक्रमों पर विशेष नजर रखी जाएगी।

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अगले सप्ताह US फेडरल ओपन मार्केट कमेटी और बैंक ऑफ जापान के रेट फैसले और उसके बाद सेंट्रल बैंक की टिप्पणियां भी आने वाली हैं। इसका असर ग्लोबल इक्विटी मार्केट और संस्थागत गतिविधियों पर भी पड़ेगा। बता दें कि US फेडरल रिज़रव की रेट तय करने वाली समिति 28 और 29 अप्रैल को US-ईरान युद्ध के मौजूदा हालात को देखते हुए नीतिगत फैसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक करेगी। नीतिगत फैसलों की घोषणा बुधवार, 29 अप्रैल को की जाएगी।

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तीन दिन में भारतीय बाजार का हाल

कई दिनों तक बाजार में पॉजिटिव माहौल रहने के बाद बीते सप्ताह के आखिरी तीन दिन भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखी गई। तीन सत्र की गिरावट से निवेशकों की संपत्ति 7.17 लाख करोड़ रुपये कम हो गई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स तीन प्रतिशत से अधिक टूट गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं को बढ़ा दिया है जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तीन सत्र में 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 2,609.12 अंक या 3.29 प्रतिशत टूटा।

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सेंसेक्स शुक्रवार को 999.79 अंक या 1.29 प्रतिशत फिसलकर 76,664.21 अंक पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 1,260.13 अंक या 1.62 प्रतिशत फिसलकर 76,403.87 तक चला गया था। इन तीन सत्र में बीएसई में शामिल कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 7,17,476.54 करोड़ रुपये घटकर 4,61,49,758.18 करोड़ रुपये रह गया।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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