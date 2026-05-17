निवेशकों के लिए खतरे की घंटी! FPI ने बाजार से निकाले करीब ₹27,048 करोड़, क्या आने वाली है बड़ी गिरावट?
भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी है। मई 2026 में अब तक FPI करीब 27,048 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और मजबूत अमेरिकी डॉलर की वजह से विदेशी निवेशक सुरक्षित बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं।
वैश्विक आर्थिक माहौल और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालना लगातार जारी है। मई 2026 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय बाजार से करीब 27,048 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक कुल एफपीआई निकासी 2.2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुकी है, जो पूरे साल 2025 में हुई निकासी से भी ज्यादा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इस साल फरवरी को छोड़ दें तो विदेशी निवेशक लगभग हर महीने बिकवाली करते नजर आए हैं। जनवरी में उन्होंने करीब 35,962 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। हालांकि, फरवरी में निवेशकों का रुख कुछ बदला और करीब 22,615 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो पिछले 17 महीनों का सबसे बड़ा मासिक निवेश माना गया। लेकिन, यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। मार्च में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली कर दी, जबकि अप्रैल में भी करीब 60,847 करोड़ रुपये बाजार से निकाल लिए गए। मई में भी यही ट्रेंड जारी है।
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती की चिंता, कई देशों के बीच बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर मजबूत होने और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड ऊंची रहने से निवेशकों को वहां बेहतर और सुरक्षित रिटर्न मिल रहा है। यही कारण है कि विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं।
एक्सपर्ट के मुताबिक, ग्लोबल इंफ्लेशन और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता भी निवेशकों के फैसलों को प्रभावित कर रही है। इसका असर भारतीय रुपये पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार विदेशी बिकवाली और बढ़ते चालू खाते के घाटे (CAD) के कारण रुपया कमजोर होता जा रहा है। साल की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 90 के स्तर पर था, लेकिन अब यह गिरकर 96 रुपये प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गया है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर आने वाले समय में विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी रहती है और कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो रुपये पर दबाव और बढ़ सकता है। इससे शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भी तेज रह सकता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।