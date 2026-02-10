शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों की वापसी, 9 सेशन में 2 अरब डॉलर से अधिक झोंके
FII Returns: पिछले नौ ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के शेयर खरीदे हैं। 8 जनवरी से 6 फरवरी के बीच, विदेशी संस्थागत निवेशक छह सत्रों में शुद्ध खरीदार रहे और तीन सत्रों में मामूली बिकवाली करने वाले रहे।
FII Returns: हाल के सत्रों में, भारतीय शेयर मार्केट में लगातार तेजी के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने शुद्ध खरीदार की भूमिका निभाई है। पिछले नौ ट्रेडिंग सत्रों में उन्होंने 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के शेयर खरीदे हैं। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रवृत्ति के मध्यम अवधि तक बने रहने के बारे में अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच, विदेशी संस्थागत निवेशक छह सत्रों में शुद्ध खरीदार रहे और तीन सत्रों में मामूली बिकवाली करने वाले रहे। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार उन्होंने 2,223 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।
वैल्युएशन में सुधार का असर
मनीकंट्रोल के विश्लेषकों के अनुसार, भारतीय बाजार में हाल की गिरावट के बाद सापेक्षिक रूप से बेहतर हुए वैल्युएशन ने यह नई खरीदारी को प्रेरित किया है। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी अब अपने एक साल आगे के अनुमानित आय के 20.5 गुना और 20.1 गुना पर कारोबार कर रहे हैं, जो अपने-अपने 10 वर्षीय औसत के करीब है। व्यापक बाजार में, बीएसई मिडकैप 150 सूचकांक लगभग 28 गुना पर कारोबार कर रहा है, जबकि इसका लॉन्ग टर्म औसत 27.3 गुना है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक जापान को छोड़कर एशिया की तुलना में, भारत का मूल्य-आय अनुपात (P/E) अपने लॉन्ग टर्म औसत प्रीमियम पर वापस आ गया है। पिछले एक दशक में चीनी और कोरियाई शेयरों के खराब प्रदर्शन के कारण भारत का वैल्युएशन प्रीमियम लगातार बढ़ता गया था। अब यह प्रीमियम 40.1 प्रतिशत पर आ गया है, जो 15 वर्षीय औसत 39.2 प्रतिशत के करीब है। उन्होंने यह भी कहा कि मूल्य-से-पुस्तक मूल्य (P/BV) के रुझान भी इसी प्रकार के हैं।
भविष्य की संभावनाएं
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रवृत्ति जारी रह सकती है, बशर्ते व्यापार स्थिरता बनी रहे, कंपनियों की आय में सुधार हो, और वैश्विक ब्याज दरों में कटौती से डॉलर कमजोर हो, जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों को सहारा मिले।
विदेशी निवेशकों का रुख बदला
एक्सपर्ट्स के मुताबिक दो साल तक शुद्ध बिकवाली के बाद, विदेशी निवेशकों का रुख बदल गया है। इसकी वजह भारत-अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे अनिश्चितता कम हुई, बॉन्ड पर यील्ड स्थिर हुआ और जोखिम लेने की इच्छा बढ़ी। उन्होंने कहा कि पहले हाई वैल्युएशन, सुस्त कमाई, मजबूत डॉलर और ट्रेड टेंशन ने निवेश को रोका था, जबकि हाल की गिरावट ने एंट्री के अवसर पैदा किए हैं।
घरेलू निवेशक भी एक्टिव
इस अवधि के दौरान घरेलू संस्थागत निवेशक भी एक्टिव रहे और उन्होंने 8,973 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर खरीदे। यह लगातार खरीदारी बाजार में व्यापक तेजी के साथ हुई, जहां सेंसेक्स और निफ्टी में प्रत्येक में 3 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया।
ट्रेड डील ने भी डाला असर
बाजार के सहभागियों का मानना है कि भारत-अमेरिका टैरिफ समझौते से निर्यातकों को प्रभावित करने वाली लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता दूर हुई है। ताजा केंद्रीय बजट का लंबी अवधि के ग्रोथ और बुनियादी ढांचे पर ध्यान ने भी निवेशकों के रुचि को बढ़ाया है। रुपये की मजबूती से भी सकारात्मक माहौल बना है। भारतीय रिजर्व बैंक के ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने के फैसले ने उच्च विकास और कम मुद्रास्फीति के माहौल का संकेत दिया है, जो आमतौर पर शेयर बाजारों के लिए सहायक होता है।
