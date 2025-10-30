Hindustan Hindi News
अब मिडकैप शेयरों पर फिदा विदेशी निवेशक, देखें उनकी शॉपिंग लिस्ट

संक्षेप: Mid-Cap Stocks: एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक अब मिडकैप शेयरों में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस खबर में उन मिडकैप कंपनियों की लिस्ट दी गई है, जिनमें एफआईआई ने जून 2025 से सितंबर 2025 के बीच अपना निवेश बढ़ाया है। 

Thu, 30 Oct 2025 11:08 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक अब मिडकैप शेयरों में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मिडकैप कंपनियां बाजार में तेजी, पूंजी की बेहतर उपयोग क्षमता और मजबूत विकास की संभावना का ऐसा मिश्रण पेश करती हैं, जो बड़ी कंपनियों में हमेशा नहीं मिलता।

इक्विटीमास्टर के मतुाबिक अर्थव्यवस्था के बढ़ते दौर में मिडकैप कंपनियां आम तौर पर लार्ज कैप की तुलना में अधिक मुनाफा कमाती हैं। हाल की तिमाहियों में भी इन कंपनियों की आय वृद्धि बड़ी कंपनियों से कहीं ज्यादा रही है। इसलिए विदेशी निवेशक अब बेहतर रिटर्न पाने के लिए इनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। नीचे उन मिडकैप कंपनियों की सूची दी गई है जिनमें एफआईआई ने जून 2025 से सितंबर 2025 के बीच अपना निवेश बढ़ाया है। (मिडकैप को यहां 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ मार्केट कैप के दायरे में माना गया है।)

आशापुरा माइनकेम: आशापुरा माइनकेम एक खनन और खनिज समाधान कंपनी है, जो बॉक्साइट, बेंटोनाइट और अन्य क्ले जैसे खनिजों का उत्पादन करती है। एफआईआई ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 16.4% से बढ़ाकर 18% कर दी है।

स्किपर लिमिटेड: ट्रांसमिशन टावरों में तेजी

स्किपर लिमिटेड बिजली ट्रांसमिशन टावर और पोल बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एफआईआई ने इसका निवेश 5.42% से बढ़ाकर 6.55% किया है। FY23-24 में कंपनी की बिक्री 65% और FY24-25 में 40% बढ़ी। कंपनी को उम्मीद है कि भारत और विदेशों में रिन्यूबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कारण ट्रांसमिशन सेक्टर में भारी निवेश होगा, जिससे राजस्व 2030 तक ₹10,000 करोड़ तक पहुंच सकता है।

पीसीबीएल केमिकल: ग्रीन केमिकल्स की दिशा में कदम

पीसीबीएल केमिकल आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप का हिस्सा है और कार्बन ब्लैक उत्पाद बनाती है। एफआईआई की हिस्सेदारी 5.53% से बढ़कर 6.08% हो गई।कंपनी ने विभिन्न प्लांटों में उत्पादन क्षमता बढ़ाई है और अब हरित रसायनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2027 तक इसका लक्ष्य 1 मिलियन एमटीपीए (टन प्रति वर्ष) क्षमता हासिल करने का है। साथ ही कंपनी अपशिष्ट गर्मी से ऊर्जा उत्पन्न कर स्थायी विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है।

सितंबर 2025 में एफआईआई ने जिन मिडकैप कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई

स्किपर लिमिटेड : 5.42% से बढ़कर 6.55% (बढ़त: 1.13%)

इंडो काउंट इंडस्ट्रीज: 9.89% से बढ़कर 9.98% (बढ़त: 0.09%)

थंगामायिल ज्वैलरी: 4.49% से बढ़कर 4.61% (बढ़त: 0.12%)

हेल्थकेयर ग्लोबल : 2.16% से बढ़कर 3.59% (बढ़त: 1.43%)

ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक: 5.66% से बढ़कर 7.04% (बढ़त: 1.38%)

एचईजी लिमिटेड: 7.29% से बढ़कर 7.97% (बढ़त: 0.68%)

साउथ इंडियन बैंक: 17.58% से बढ़कर 17.91% (बढ़त: 0.33%)

गेब्रियल इंडिया: 5.97% से बढ़कर 6.50% (बढ़त: 0.53%)

ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग: 24.64% से बढ़कर 24.88% (बढ़त: 0.24%)

पीसीबीएल केमिकल: 5.53% से बढ़कर 6.08% (बढ़त: 0.55%)

रिलायंस पावर: 12.93% से बढ़कर 13.09% (बढ़त: 0.16%)

ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज: 7.04% से बढ़कर 7.33% (बढ़त: 0.29%)

