भारत आ रहे विदेशी बैंक? 4 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी में एंट्री पाने के लिए बेताब

भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। निजी क्षेत्र के बैंकों में यह सीमा पहले से ही 74 प्रतिशत है। हालांकि, बैंकों में एकल बड़े शेयरधारक के लिए मतदान अधिकार 26 प्रतिशत तक सीमित हैं।

भारत की लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकनाॅमी में एंट्री पाने के इच्छुक वैश्विक बैंकों को यह एहसास हो रहा है कि यहां पहुंच एक कीमत पर मिलती है सीमित नियंत्रण, लंबी अवधि में मिलने वाला रिटर्न और अपरंपरागत सौदों की आवश्यकता। हालांकि, भारत आने वाले दशकों में सबसे आकर्षक ग्रोथ के अवसरों में से एक है, वित्तीय क्षेत्र में विदेशी बोलीदाताओं को पैर जमाने के लिए सख्त मतदान सीमा, जटिल प्रक्रियाओं और लंबी भुगतान अवधि का सामना करना पड़ता है।

जीडीपी को 30 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक जीडीपी को लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य के लिए बैंक ऋण को जीडीपी के मौजूदा 56 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 130 प्रतिशत करने की आवश्यकता होगी।

जापानी बैंकों की अनूठी रणनीति ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के मेगाबैंकों ने अपने विस्तार के लिए अलग-अलग रणनीतियां अपनाईं। मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप ने उच्च मतदान अधिकार चाहते हुए एक गैर-बैंकिंग फर्म को लक्षित किया। वहीं सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप ने दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने का वादा करके अपनी बोली जीती। मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप को केकेआर-समर्थित अवेंडस कैपिटल में हिस्सेदारी के लिए कई हितधारकों के साथ बातचीत में लगभग चार साल लग गए। डेलॉयट इंडिया के मनीष अग्रवाल के अनुसार, ऐसे सौदों में जहां नियम लगातार विकसित हो रहे हैं, वहां "लचीलापन और लंबी अवधि के लिए धैर्य" बेहद जरूरी है।

मध्य पूर्वी निवेशकों की सक्रियता जापानी बैंकों के अलावा मध्य पूर्व के खिलाड़ी भी सक्रिय रहे हैं। एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी ने भारत के आरबीएल बैंक में निवेश किया, जबकि अबू धाबी की सबसे बड़ी सूचीबद्ध फर्म इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने छाया ऋणदाता सम्मान कैपिटल में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल की।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के करण गुप्ता का कहना है कि जापानी बैंक बड़ी जेब वाले रणनीतिक निवेशक हैं, जो लंबी अवधि के लिए भारत की खुदरा आबादी के पूरे स्पेक्ट्रम में निवेश कर रहे हैं।

पश्चिमी बैंकों की वापसी वहीं, कुछ अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों को भारत में अपने दम पर बंधक, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने में सफलता नहीं मिली है। सिटीग्रुप ने 2023 में अपने भारतीय खुदरा कारोबार को बेच दिया, डॉयचे बैंक अपने खुदरा कारोबार पोर्टफोलियो को बेचने की बातचीत कर रहा है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी अपनी क्रेडिट कार्ड इकाई की समीक्षा कर रहा है।

रिकॉर्ड सौदे और भविष्य की संभावनाएं भारत के वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेशकों से जुड़े सौदे पिछले साल रिकॉर्ड 20.5 अरब डॉलर पर पहुंच गए। विश्लेषकों का मानना है कि खरीदार नॉन-बैंकिंग वित्त कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, जहां तेज विकास की संभावना और इक्विटी स्वामित्व के अनुरूप मतदान नियंत्रण मिलता है।