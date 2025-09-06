16वीं बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते, हर शेयर पर 40 रुपये का फायदा

Dividend Stock: शेयर बाजार में अगले हफ्ते कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में फोर्स मोटर्स लिमिटेड (Force Motors Ltd) एक है। कंपनी इस बार एक शेयर पर 40 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है।

Dividend Stock: शेयर बाजार में अगले हफ्ते कई कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में फोर्स मोटर्स लिमिटेड (Force Motors Ltd) एक है। कंपनी इस बार एक शेयर पर 40 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है। बता दें, यह 16वीं बार है जब कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी।

किस दिन एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी कंपनी फोर्स लिमिटेड एक शेयर पर 40 रुपये का डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने इस डिविडेंड के लिए 10 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। यानी इस दिन कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी। जिन निवेशकों का नाम इस दिन कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उस दिन 40 रुपये का फायदा होगा।

2010 में कंपनी पहली बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। आखिरी बार कंपनी 28 अगस्त 2024 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 20 रुपये का डिविडेंड दिया था। कंपनी पहली बार 2010 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, कंपनी ने एक बार भी बोनस शेयर नहीं दिया था। ना ही कंपनी एक्स-स्प्लिट ट्रेड की है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को बाजार में कंपनी के शेयर 2.10 प्रतिशत की गिरावट के बाद 17716.95 रुपये के लेवल पर ट्रेड किया था। बीते 3 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 38 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 138 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, एक साल में यह स्टॉक 121 प्रतिशत चढ़ा है। फोर्स मोटर्स लिमिटेड का 52 वीक हाई 21999.95 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 6128.55 रुपये है।

फोर्स मोटर्स लिमिटेड के शेयरों में 5 साल के दौरान 1479 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।