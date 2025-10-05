Force Motors Ltd Share Price in focus after this news came out 1 साल पैसा किया ऑटो कंपनी ने डबल, अब आई कंपनी से जुड़ी बड़ी खबर, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Force Motors Ltd Share Price in focus after this news came out

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 05:02 PM
Force Motors Ltd Share Price: बीते एक साल में निवेशकों को अच्छा रिटर्न देने वाली ऑटो सेक्टर की कंपनी फोर्स मोटर्स से जुड़ी बड़ी खबर आई है। पुणे की कंपनी फोर्स मोटर्स लिमिटेड ने 5 अक्टूबर को दी जानकारी में बताया है कि सितंबर महीने में उन्होंने कुल 2610 यूनिट बेचा है। पिछले साल की तुलना में इस बार फोर्स मोटर्स लिमिटेड की बिक्री में 1.79 प्रतिशत का इजाफा सालाना आधार पर हुआ है। एक साल पहले सितंबर के महीने में फोर्स मोटर्स लिमिटेड ने 2564 यूनिट्स बेचा था।

कंपनी का एक्सपोर्ट बढ़ा

फोर्स मोटर्स ने दी जानकारी में बताया है कि सितंबर के महीने में घरेलू बाजार में 2486 यूनिट बेचा गया है। जोकि पिछले साल की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक है। वहीं, 124 यूनिट का एक्सपोर्ट इस दौरान किया गया है। पिछले साल इसी महीने में 115 यूनिट्स को बेचा गया था। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर पिछले साल की तुलना में 7.8 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

ताजा आंकड़े सुस्ती को दिखा रहे हैं। हालांकि, 22 सितंबर से लागू हुए नए जीएसटी रेट्स के बाद ऑटो कंपनियों को बड़ा फायदा हुआ है। आने वाले दिनों में दिवाली जैसा बड़ा त्योहार है। कंपनियों को इस त्योहारों के सीजन से बड़ी उम्मीद है।

जून तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा था?

पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 176.30 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में फोर्स मोटर्स का नेट प्रॉफिट 115.70 करोड़ रुपये रहा था। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 52.30 प्रतिशत का इजाफा तब देखने को मिला था।

1 साल में दिया धांसू रिटर्न

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर फोर्स मोटर्स के शेयरों का भाव 16794.50 रुपये था। 2025 में कंपनी 153 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 128 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, 5 साल में फोर्स मोटर्स के शेयरों की कीमतों में 1471 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

