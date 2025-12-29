चांदी की कीमतें पहली बार ₹2.50 लाख के पार, जानें इसके पीछे के कारण

संक्षेप: Silver Price Today: चांदी की कीमतों में लगातार तेजी के कारण सोमवार, 29 दिसंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सफेद धातु की कीमत पहली बार 2,50,000 रुपये के पार पहुंच गई। चांदी की कीमतों में यह तेजी इंटरनेशनल मार्केट में देखी गई उछाल के साथ हुई है।

Silver Price Today: चांदी की कीमतों में लगातार तेजी के कारण सोमवार, 29 दिसंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सफेद धातु की कीमत पहली बार 2,50,000 रुपये के पार पहुंच गई। चांदी की कीमतों में यह तेजी इंटरनेशनल मार्केट में देखी गई उछाल के साथ हुई है। आज सुबह चांदी का रेट पहली बार $80 के पार पहुंच गया था, लेकिन भारी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग के कारण सफेद धातु की कीमतों में गिरावट आई।

MCX पर, सिल्वर मार्च फ्यूचर्स 5.99% बढ़कर 254,174 रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया। सुबह करीब 9.40 बजे, आज चांदी की कीमत 251,746 रुपये थी, जो 11,959 रुपये या 4.99% अधिक थी। हालांकि, इंटरनेशनल मार्केट में, स्पॉट सिल्वर 1.3% गिरकर $78.12 प्रति औंस हो गया, जबकि सेशन की शुरुआत में यह $83.62 के ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा था।

देश में शुक्रवार को सिल्वर फ्यूचर्स में 7.15% की तेजी आई, और एमसीएक्स पर मार्च कांट्रैक्ट 2,39,787 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। वहीं, फरवरी सोना वायदा भाव 1,39,873 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो 1.29% की वृद्धि है। चांदी की तेजी को और हवा देते हुए, चीन द्वारा प्रस्तावित निर्यात प्रतिबंध, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले हैं, ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन के अनुसार, इस कदम ने अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नए भू-राजनीतिक तनावों के साथ-साथ "चांदी में रिकॉर्ड तेजी को बढ़ावा दिया है।"

डॉलर इंडेक्स लगातार पांचवें हफ्ते गिरा वैश्विक स्तर पर, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स लगातार पांचवें हफ्ते गिरावट पर रहा, जो 98 के आसपास मंडरा रहा है। डॉलर की कमजोरी सोने-चांदी की कीमतों के लिए एक टेलविंड बनी हुई है, क्योंकि यह सोने और चांदी जैसी डॉलर-मूल्यवान संपत्तियों की अपील बढ़ाती है। जैन ने कहा, "वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों का ध्यान जोखिम भरी संपत्तियों से सुरक्षित पनाहगारों की ओर मोड़ना कीमती धातुओं की कीमतों को समर्थन देता रहता है।"

सोने और चांदी की ट्रेडिंग रणनीति जैन मौजूदा तेजी के रुझान के बीच सोने और चांदी दोनों में शॉर्ट पोजिशन लेने से बचने की सलाह देते हैं। सोने के लिए, वह 1,40,000 - 1,38,800 रुपये की रेंज में खरीदारी (एक्यूमुलेशन) की सलाह देते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 1,36,600 रुपये पर रखा जा सकता है। ऊपर की ओर लक्ष्य 1,42,000-1,44,400 रुपये देखे जा सकते हैं।

दूसरी ओर, चांदी में 2,40,000-2,30,000 रुपये की रेंज में गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है, जिसका स्टॉप लॉस 2,18,800 रुपये पर रखा जा सकता है। ऊपर की ओर लक्ष्य 2,50,000 से 2,62,000 रुपये के बीच रखे गए हैं।

तत्काल तकनीकी स्तर सोना: सपोर्ट 1,38,200-1,37,000 रुपये; प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) 1,40,750-1,41,500 रुपये

चांदी: सपोर्ट 2,35,000-2,30,500 रुपये; प्रतिरोध 2,50,000–2,62,000 रुपये

भौतिक बाजारों में सोने के भाव दिल्ली में आज सोने की कीमत: सोना (22 कैरेट) की कीमत 1,05,088 रुपये प्रति 8 ग्राम है, जबकि शुद्ध सोना (24 कैरेट) 1,13,232 रुपये प्रति 8 ग्राम पर है।

मुंबई में आज सोने की कीमत: सोना (22 कैरेट) की कीमत 1,04,384 रुपये प्रति 8 ग्राम है, जबकि शुद्ध सोना (24 कैरेट) 1,12,392 रुपये प्रति 8 ग्राम पर है।

चेन्नई में आज सोने की कीमत: स्टैंडर्ड सोना (22 कैरेट) की कीमत 1,04,416 रुपये प्रति 8 ग्राम है, जबकि शुद्ध सोना (24 कैरेट) 1,12,528 रुपये प्रति 8 ग्राम पर है।

हैदराबाद में आज सोने की कीमत: स्टैंडर्ड सोना (22 कैरेट) की कीमत 1,04,592 रुपये प्रति 8 ग्राम है, जबकि शुद्ध सोना (24 कैरेट) 1,12,704 रुपये प्रति 8 ग्राम पर है।

किसमें निवेश बेहतर बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी को अलग-अलग नजरिए से देखना चाहिए। दोनों में से किसी एक का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि निवेशक की जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है। सोने में निवेश का मतलब है ज्यादा स्थिरता और संपत्ति को सुरक्षित रखना, क्योंकि सोना एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है।

वहीं, चांदी में वृद्धि की संभावना ज्यादा है, लेकिन इसकी कीमतें अक्सर तेजी से ऊपर-नीचे होती हैं, जबकि सोना धीरे-धीरे और स्थिर तरीके से बढ़ता है। इसी वजह से दोनों का मिश्रण रखना बेहतर माना जाता है। सही चुनाव आपके निवेश की अवधि, जोखिम सहने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्य पर निर्भर करता है।

चांदी क्यों बनी 'सुपरस्टार'? मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, चांदी के भाव में तेजी का एक बुनियादी कारण है एक संरचनात्मक बदलाव जो मांग और आपूर्ति की कमी को बढ़ा रहा है। ऐसा संरचनात्मक बदलाव होने की उम्मीद है और उन्होंने अल्प से मध्यम अवधि में चांदी की कीमतों के 100 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया है।

1. औद्योगिक मांग में उछाल: सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और सेमीकंडक्टर उद्योगों में चांदी का इस्तेमाल बढ़ने से कीमतों में आग लग गई। अब वैश्विक चांदी मांग का करीब 60% उद्योगों से आ रहा है।

2. सेंट्रल बैंकों की सोने की होड़: वैश्विक अनिश्चितता के बीच केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, जिससे सोने को लगातार समर्थन मिला।