ईरान युद्ध मे पहली बार भारत ने रूस से ज्यादा तेल खाड़ी देशों से खरीदा, क्या है वजह?
मुख्य बातें
- Russian Vs Gulf Crude: नवंबर में अब तक भारत को होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते रोजाना औसतन 21 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई मिली है
- जबकि, रूस से भारत का इंपोर्ट घटकर 18 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है
भारत के कच्चे तेल इंपोर्ट में बड़ा बदलाव आया है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत ने रूस के मुकाबले फारस की खाड़ी के देशों से ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई में सुधार और खाड़ी देशों से सस्ता तेल मिलने के कारण भारतीय रिफाइनरियां एक बार फिर अपने पुराने सप्लायरों की ओर लौट रही हैं।
ब्लूमबर्ग ने केप्लर के आंकड़ों को हवाला देते हुए बताया है कि नवंबर में अब तक भारत को होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते रोजाना औसतन 21 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई मिली है। जबकि, रूस से भारत का इंपोर्ट घटकर 18 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है।
दरअसल, ईरान युद्ध तेज होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी। अप्रैल में इस रास्ते से भारत को रोजाना सिर्फ 2.47 लाख बैरल तेल मिल रहा था, जबकि फरवरी में यह आंकड़ा 28 लाख बैरल प्रतिदिन था। जहाजों पर हमलों के कारण इस समुद्री रास्ते से तेल की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी।
हालात अब बदल रहे हैं
अब हालात बदल रहे हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), इराक और कुवैत जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों का संयुक्त निर्यात अक्टूबर में बढ़कर 1.553 करोड़ बैरल प्रतिदिन पहुंच गया। यह साल की शुरुआत के स्तर के करीब है।
भारत का रूस से आयात क्यों कम हुआ?
रूस से तेल की सप्लाई पर यूक्रेन के हमलों का असर पड़ रहा है। ब्लूमबर्ग के टैंकर आंकड़ों के मुताबिक, 8 नवंबर तक के चार हफ्तों में रूस का समुद्र के रास्ते तेल निर्यात 40 हजार बैरल प्रतिदिन घटकर 36.3 लाख बैरल ही रह गया। भारत का रूस से कच्चे तेल के आयात के कम होने के पीछे 3 बड़ी वजह हें…
1.तेल की कीमत: भारत के आयात में इस बदलाव की एक बड़ी वजह कीमत भी है। मध्य पूर्व के देश कम कीमतों पर कच्चा तेल उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही होर्मुज के बाहर टैंकरों में तेल ट्रांसफर करके ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है।
2.बढ़ती शिपिंग लागत: इसके उलट रूस से तेल मंगाना बढ़ती शिपिंग लागत और लंबे समुद्री रास्तों के कारण महंगा हो गया है। ऐसे में भारतीय रिफाइनरियां फिर से खाड़ी देशों से तेल खरीदने को प्राथमिकता दे रही हैं।
3.होर्मुज से आवाजाही सामान्य: गौरतलब है कि रूस लंबे समय से भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर रहा है। युद्ध के दौरान मध्य पूर्व से सप्लाई प्रभावित होने पर रूस ने इस कमी को पूरा किया था, लेकिन अब होर्मुज से आवाजाही सामान्य होने के साथ खाड़ी देश एक बार फिर भारत के प्रमुख तेल सप्लायर के रूप में उभर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें