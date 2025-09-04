Footwear stocks skyrocket after as GST slashed to 5 percent on pairs below 2500 rupees जूते हुए सस्ते… अब फुटवियर कंपनी के शेयरों को खरीदने की मची लूट, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
जूते हुए सस्ते… अब फुटवियर कंपनी के शेयरों को खरीदने की मची लूट, आपका है दांव?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई अपनी 56वीं बैठक में परिषद ने किफायती फुटवियर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती को मंजूरी दे दी। बता दें कि नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 11:18 AM
Footwear Stocks: बाटा, रेड टेप, मेट्रो ब्रांड्स और अन्य स्टॉक फोकस में हैं। फुटवियर कंपनी के शेयर में आज गुरुवार को बंपर तेजी देखी जा रही है। दरअसल, जीएसटी काउंसिल फुटवियर सेक्टर के लिए टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा के बाद इन कंपनियों के शेयरों में 7% तक की तेजी आई। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई अपनी 56वीं बैठक में परिषद ने किफायती फुटवियर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती को मंजूरी दे दी। बता दें कि नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

क्या है डिटेल

2,500 रुपये प्रति जोड़ी तक के जूतों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई। इस कदम से उपभोक्ताओं के लिए जूते अधिक किफायती होने से मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों में आशावाद बढ़ा है और पूरे क्षेत्र के शेयरों की कीमतों में तेजी आई है। इस घोषणा के बाद, सुबह 9:50 बजे तक कई फुटवियर शेयरों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। कैंपस एक्टिववियर ने सबसे अधिक बढ़त दर्ज की और यह 7.30% बढ़कर 288.20 रुपये पर पहुंच गया। लिबर्टी शूज के शेयर भी 3% बढ़कर 348.40 रुपये पर पहुंच गए। रिलैक्सो फुटवियर्स के शेयर 2.15% बढ़कर 510.10 रुपये पर बंद हुए, जबकि बाटा इंडिया के शेयर 1% बढ़कर 1,173.60 रुपये पर पहुंच गए।

अब सिर्फ दो ही स्लैब

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में 12 और 28 प्रतिशत वाले कर स्लैब को खत्म करने का भी निर्णय लिया गया है। इन दोनों श्रेणियों के अधिकांश उत्पादों को क्रमशः पांच और 18 प्रतिशत के स्लैब में स्थानांतरित किया जाएगा। इस कदम से उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर राहत मिलने के साथ ही परिधान एवं फुटवियर उद्योग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

कैंपस एक्टिववियर का ऐलान

बता दें कि स्पोर्ट्स और एथलेटिक फुटवियर निर्माता कैंपस एक्टिववियर लिमिटेड ने कहा कि उसने अपनी फुटवियर निर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए नैनीपैनल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से ₹74.75 करोड़ में पूरी तरह नकद लेनदेन के तहत ज़मीन और इमारत का अधिग्रहण किया है। यह संपत्ति उत्तराखंड के पंतनगर स्थित आईआईई सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है और लगभग 47,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है।

