पस्त पड़े बाजार में रॉकेट की तरह बढ़े फुटवियर स्टॉक, जीएसटी पर राहत के हैं संकेत

केंद्र सरकार 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कम कीमत वाले फुटवियर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती कर सकती है। इस खबर के बीच फुटवियर कंपनियों के शेयरों की भारी डिमांड थी। 

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 06:24 PM
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बिकवाली मोड में था। इस माहौल के बीच फुटवियर शेयरों में तेजी थी। दरअसल, केंद्र सरकार 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कम कीमत वाले फुटवियर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती कर सकती है। इस खबर के बाद फुटवियर शेयरों को खरीदने की होड़ सी मच गई। आइए जानते हैं किस शेयर में कितनी तेजी रही।

किस शेयर के क्या हाल?

रिलैक्सो फुटवियर के शेयर की बात करें तो यह 7% बढ़कर 478.85 रुपये पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान शेयर की कीमत 489.10 रुपये तक पहुंच गई थी। कैंपस एक्टिववियर के शेयर की बात करें तो भाव 2.44% उछलकर 264.55 रुपये पर बंद हुआ। इसके अलावा लिबर्टी के शेयरों में करीब 2 पर्सेंट उछाल आया और भाव 313.90 रुपये पर बंद हुआ।

क्या है सरकार का प्लान

सीएनबीसी टीवी18 की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार जीएसटी काउंसिल के समक्ष 2500 रुपये तक की कीमत वाले फुटवियर पर जीएसटी की दर को मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रख सकती है। इसके विपरीत, काउंसिल ₹2500 से अधिक कीमत वाले जूतों पर जीएसटी को मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव कर सकता है।

शेयर बाजार में बिकवाली

उच्च अमेरिकी शुल्क से पैदा हुए दबाव और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के बीच स्थानीय शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 270.92 अंक यानी 0.34 प्रतिशत टूटकर 79,809.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 338.81 अंक की गिरावट के साथ 79,741.76 पर आ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 74.05 अंक यानी 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,426.85 अंक पर बंद हुआ।

