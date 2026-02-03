टैरिफ कट के बाद गोल्डमैन सैक्स ने GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.9% किया

संक्षेप: गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील के ऐलान के बाद भारत के लिए सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण रखा है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि उन्होंने साल 2026 की अपनी वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट के पूर्वानुमान को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत सालाना कर दिया है।

गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील के ऐलान के बाद भारत के लिए सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण रखा है। इस डील के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले अपने टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिए हैं। एएनआई के मुताबिक एक रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस टैरिफ कटौती की घोषणा की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस डील के लागू होने पर, भारत का टैरिफ रेट कम हो जाएगा और यह अन्य एशियाई देशों के करीब 15-19 प्रतिशत के स्तर के बराबर आ जाएगा।

ग्रोथ रेट पर क्या पड़ेगा प्रभाव विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करते हुए गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि अगर नए कम टैरिफ लागू होते हैं, तो उनका अनुमान है कि इससे सालाना जीडीपी को लगभग 0.2 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। यह अनुमान अमेरिकी मांग को भारत के सामानों के निर्यात (जो जीडीपी का लगभग 4 प्रतिशत है) और निर्यात मांग की लोच (Elasticity) के आधार पर लगाया गया है।

निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समझौते के समापन से "व्यापार नीति की अनिश्चितता कम होगी और निजी निवेश के इरादों में सुधार आएगा।" साथ ही यह भी कहा गया कि "साल 2026 की दूसरी छमाही में निजी पूंजीगत व्यय में सुधार से वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट को और बढ़ावा मिल सकता है।"

बढ़े ग्रोथ रेट का पूर्वानुमान: इन सभी कारकों को देखते हुए, गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि उन्होंने साल 2026 की अपनी वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट के पूर्वानुमान को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत सालाना कर दिया है।

चालू खाता घाटे पर असर बाहरी संतुलन के नजरिए से रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका को भारत के निर्यात पर अब टैरिफ कम होने से, साल 2026 में चालू खाता घाटा जीडीपी के लगभग 0.25 प्रतिशत कम होकर जीडीपी के 0.8 प्रतिशत तक सिमटने का अनुमान है।