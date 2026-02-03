Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़following the tariff cuts goldman Sachs has raised its GDP growth forecast to 6 point 9 percent
टैरिफ कट के बाद गोल्डमैन सैक्स ने GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.9% किया

टैरिफ कट के बाद गोल्डमैन सैक्स ने GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.9% किया

संक्षेप:

गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील के ऐलान के बाद भारत के लिए सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण रखा है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि उन्होंने साल 2026 की अपनी वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट के पूर्वानुमान को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत सालाना कर दिया है।

Feb 03, 2026 03:57 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील के ऐलान के बाद भारत के लिए सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण रखा है। इस डील के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले अपने टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिए हैं। एएनआई के मुताबिक एक रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस टैरिफ कटौती की घोषणा की है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस डील के लागू होने पर, भारत का टैरिफ रेट कम हो जाएगा और यह अन्य एशियाई देशों के करीब 15-19 प्रतिशत के स्तर के बराबर आ जाएगा।

ग्रोथ रेट पर क्या पड़ेगा प्रभाव

विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करते हुए गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि अगर नए कम टैरिफ लागू होते हैं, तो उनका अनुमान है कि इससे सालाना जीडीपी को लगभग 0.2 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। यह अनुमान अमेरिकी मांग को भारत के सामानों के निर्यात (जो जीडीपी का लगभग 4 प्रतिशत है) और निर्यात मांग की लोच (Elasticity) के आधार पर लगाया गया है।

निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समझौते के समापन से "व्यापार नीति की अनिश्चितता कम होगी और निजी निवेश के इरादों में सुधार आएगा।" साथ ही यह भी कहा गया कि "साल 2026 की दूसरी छमाही में निजी पूंजीगत व्यय में सुधार से वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट को और बढ़ावा मिल सकता है।"

बढ़े ग्रोथ रेट का पूर्वानुमान: इन सभी कारकों को देखते हुए, गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि उन्होंने साल 2026 की अपनी वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट के पूर्वानुमान को 20 आधार अंक बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत सालाना कर दिया है।

चालू खाता घाटे पर असर

बाहरी संतुलन के नजरिए से रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका को भारत के निर्यात पर अब टैरिफ कम होने से, साल 2026 में चालू खाता घाटा जीडीपी के लगभग 0.25 प्रतिशत कम होकर जीडीपी के 0.8 प्रतिशत तक सिमटने का अनुमान है।

रुपये पर दबाव कम होने की संभावना

गोल्डमैन सैक्स ने यह भी इशारा किया कि व्यापार तनावों में कमी से वित्तीय हालात को सहारा मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि पूंजी प्रवाह में सुधार से "रुपये पर पड़ रहे कुछ दबाव में कमी आएगी।"

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
