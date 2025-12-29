PNB के ₹2400 करोड़ के घोटाले के खुलासे के बाद आज शेयरों में हलचल

संक्षेप: PNB Share Price: PNB Share Price: सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयरों में आज बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पीएनबी के शेयर सुबह सवा नौ बजे के करीब 1.63 प्ररसेंट नीचे 118.25 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।

PNB Share Price: सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयरों में आज बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पीएनबी के शेयर सुबह सवा नौ बजे के करीब 1.63 प्ररसेंट नीचे 118.25 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे।ऐसा बैंक द्वारा दो कंपनियों - एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (SEFL) और एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (SIFL) के खिलाफ एक बड़े उधारी धोखाधड़ी के मामले का खुलासा करने के बाद है। PNB ने 2,434 करोड़ रुपये की इस धोखाधड़ी की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दी है। यह मामला SEFL और SIFL के पूर्व प्रमेटरों द्वारा अनुचित तरीके से उधार लेने के आरोपों से जुड़ा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बैंक की नियामक फाइलिंग के अनुसार, SEFL के लिए धोखाधड़ी की बकाया राशि 1,240.94 करोड़ रुपये है, जबकि SIFL के लिए यह 1,193.06 करोड़ रुपये है। PNB ने स्पष्ट किया है कि उसने दोनों कंपनियों से जुड़े कुल बकाया एक्सपोजर के लिए 100% प्रावधान कर रखा है। बैंक ने यह जानकारी शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद दी। उसी दिन, PNB के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 0.6% की गिरावट के साथ 120.25 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे।

ईटी के मुताबिक SEFL और SIFL दोनों पर पहले ही कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत कार्रवाई हो चुकी है, जिसकी निगरानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) कर रहा है। यह प्रक्रिया उस समय शुरू हुई जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में हस्तक्षेप करते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी चिंताओं और लगभग 28,000 करोड़ रुपये के चुकौती डिफॉल्ट के कारण दोनों कंपनियों के बोर्ड को बदल दिया था।

शेयर की कीमत PNB के शेयर शुक्रवार को 0.56 पर्सेंट टूटकर 120.25 रुपये पर बंद हुए थे। पिछले एक साल में, PNB के शेयरों ने 18.17% का उल्लेखनीय रिटर्न दिया है, जो बाजार की तुलना में एक मजबूत प्रदर्शन दर्शाता है।