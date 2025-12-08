अधिग्रहण की खबर से रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा यह शेयर, ब्रोक्रेज फर्मों ने बढ़ाया टार्गेट प्राइस

संक्षेप: श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स के शेयर ने सोमवार को लगातार तीसरे सत्र में बढ़त जारी रखी और एक नया 52-सप्ताह का उच्च स्तर छू लिया। यह उछाल कंपनी द्वारा एंटोलिन ग्रुप के भारतीय बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा के बाद आया है।

श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स के शेयर ने सोमवार को लगातार तीसरे सत्र में बढ़त जारी रखी और एक नया 52-सप्ताह का उच्च स्तर छू लिया। यह उछाल कंपनी द्वारा एंटोलिन ग्रुप के भारतीय बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा के बाद आया है। इस छोटे शेयर ने बीएसई पर 5.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,999.00 रुपये प्रति शेयर का नया रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत अच्छा रही। 8 दिसंबर को लगभग 7 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जबकि इसका एक महीने का औसत कारोबार केवल 2 लाख शेयर है। पिछले तीन सत्रों में इस शेयर ने 14 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है।

अधिग्रहण की बड़ी घोषणा श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स ने 5 दिसंबर को एंटोलिन लाइटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रुपो एंटोलिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ग्रुपो एंटोलिन चाकन प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है। ये कंपनियां ऑटोमोटिव उद्योग को उन्नत इंटीरियर समाधान प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनियों में से हैं।

1,670 करोड़ रुपये में होगा अधिग्रहण यह अधिग्रहण, जिसका मूल्य लगभग 1,670 करोड़ रुपये है, श्रीराम पिस्टन्स के लिए पारंपरिक आईसीई इंजन घटकों से आगे बढ़कर तेजी से बढ़ते ऑटोमोटिव इंटीरियर सेगमेंट में प्रवेश का प्रतीक है। लक्ष्य कंपनियां हेडलाइनर, दरवाजा पैनल, सेंटर कंसोल, लाइटिंग सिस्टम जैसे उत्पादों का मजबूत पोर्टफोलियो लाती हैं। ये कंपनियां भारत में सभी प्रमुख वाहन निर्माताओं को अपने उत्पाद बेचती हैं और लगभग 1,179.1 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्रदान करती हैं। इस सौदे को 2 जनवरी, 2026 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है।

विश्लेषकों की राय एमके ग्लोबल के डिप्टी हेड ऑफ रिसर्च, चिराग जैन का अनुमान है कि यह अधिग्रहण कंपनी के राजस्व और ईपीएस को बढ़ाने में मदद करेगा। उनके अनुसार, यह सौदा वित्तीय रूप से आकर्षक है, क्योंकि यह अधिग्रहण एंटोलिन के व्यवसाय के लिए उचित मूल्य पर किया गया है। कंपनी का शेयर मूल्य अपने साथियों की तुलना में कम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है, भले ही भविष्य में इसकी विकास दर मजबूत रहने का अनुमान है।

ब्रोकरेज का सुझाव और टार्गेट प्राइस एमके ग्लोबल ने अपना टार्गेट प्राइस बढ़ाकर 4,650 रुपये प्रति शेयर कर दिया है और शेयर पर 'खरीद' की सिफारिश जारी की है। उनका मानना है कि कंपनी का मूल्यांकन अभी भी आकर्षक है और अधिग्रहण से भविष्य में लाभप्रदता बढ़ेगी।

तकनीकी नजरिया तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, श्रीराम पिस्टन्स का शेयर मजबूत चार्ट पैटर्न बना रहा है और इसने हाल ही में एक शक्तिशाली ब्रेकआउट दिया है। इसमें संस्थागत निवेशकों की रुचि देखी जा रही है और इसके मूविंग एवरेज भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जो तेजी का संकेत देता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह शेयर अगले चरण में 3,250 रुपये के स्तर की ओर बढ़ सकता है।