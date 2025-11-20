Hindustan Hindi News
आज अडानी एंटरप्राइजेज, रिलायंस समेत इन 10 शेयरों पर रखें नजर, देखें लेटेस्ट अपडेट्स

Thu, 20 Nov 2025 08:55 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Stock in Focus Today: शेयर मार्केट में आज भी रैली जारी रहने की उम्मीदों के बीच 10 ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनपर निवेशकों की नजर रहेगी। इनमें अडानी एंटरप्राइजेज, जेके टायर, स्पाइसजेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनबीसीसी इंडिया, रिलायंस पावर, डाबर इंडिया, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और सीजी पावर शामिल हैं।

अडानी एंटरप्राइजेज

कंपनी को दिवालिया जयप्रकाश एसोसिएट्स को खरीदने के लिए अपने 14,535 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के लिए लेनदारों से मंजूरी मिल गई है। इस प्रस्ताव ने वेदांता और डालमिया भारत की बोलियों को पीछे छोड़ दिया है।

जेके टायर

कंपनी की इकाई, जेके टोरनेल, एसएमएमएस ट्रस्ट को 130.64 करोड़ रुपये में कैवेंडिश इंडस्ट्रीज के 40 लाख शेयर बेचेगी, लेकिन कैवेंडिश समूह की सहायक कंपनी बनी रहेगी।

स्पाइसजेट

बोर्ड ने गैर-प्रमोटर इकाई जीएएसएल एविएशन होल्डिंग्स को 42.32 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर पसंदीदा आधार पर 83,34,091 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। यह आवंटन विमान लेसर (किराया देने वाली कंपनी) के 4 मिलियन डॉलर के बकाया भुगतान को इक्विटी में बदलने के बाद हुआ है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज

रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी सहायक कंपनी, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल) ने पालतू जानवरों के खाद्य ब्रांड 'वैगीज' लॉन्च करके पेट केयर सेगमेंट में कदम रखा है। कंपनी दो उत्पाद लाइनें पेश कर रही है - 'वैगीज' और 'वैगीज प्रो', जिनकी कीमत क्रमशः 199 रुपये और 249 रुपये प्रति किलो है। यह 20 रुपये का ट्रायल पैक भी पेश करेगी।

एनबीसीसी इंडिया

कंपनी को नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से नवीन नागपुर के पहले चरण के विकास के लिए 2,966.10 करोड़ रुपये की परियोजना प्रबंधन सलाहकार का ठेका मिली है।

रिलायंस पावर

कंपनी ने शासन में सुधार और मजबूत रणनीतिक निगरानी प्रदान करने के लिए एक नया प्रबंधन बोर्ड गठित किया है।

डाबर इंडिया

डाबर इंडिया को आंशिक राहत मिली है क्योंकि इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल ने इसके पिछले 59 करोड़ रुपये के टैक्स डिमांड को रद्द कर दिया है। हालांकि, 50.96 करोड़ रुपये की शेष राशि पर विवाद बना हुआ है और यह अभी भी कर अधिकारियों के समक्ष लंबित है।

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी

कंपनी ने रिन्यूबल एनर्जी परियोजनाओं के विकास के लिए द सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन

कंपनी की सहायक, ह्यूरन ग्राफेंस्टैंडन एसएएस ने फ्रांस में अपने मौजूदा परिसर के भीतर एक नए उत्पादन संयंत्र में काम शुरू कर दिया है।

सीजी पावर

सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस को आयकर विभाग द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत किए गए कई जोड़ों के बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 365 करोड़ रुपये के टैक्स असेसमेंट ऑर्डर का नोटिस मिला है।

