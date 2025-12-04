RVNL, रेलटेल, इंडिगो समेत इन 10 शेयरों पर आज रखें नजर वरना होगा नुकसान

संक्षेप: Stocks in Focus Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज यानी गुरुवार को घरेलू शेयर मार्केट में गिरावट के आसार हैं। इन संकेतों के बीच आज आवीएनएल और इंडिगो समेत 10 कंपनियों के शेयर पर नजर रखें।

Stocks in Focus Today: बुधवार को बाजार का मूड थोड़ा मंदा रहा और भारतीय रुपया कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 90.13 पर पहुंच गया, जिससे आयात लागत बढ़ने की चिंता बढ़ी और विदेशी निवेशकों के बाहर निकलने का कारण बना। इसके अलावा, मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक से पहले सतर्कता और वैश्विक बाजारों के मिश्रित संकेतों ने मंदी को और बढ़ावा दिया। इस बीच कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज यानी गुरुवार को घरेलू शेयर मार्केट में गिरावट के आसार हैं। इन संकेतों के बीच आज आवीएनएल और इंडिगो समेत 10 कंपनियों के शेयर पर नजर रखें।

रिलायंस रिलायंस की सहायक कंपनी रिलायंस स्ट्रैटेजिक बिजनेस वेंचर्स (RSBVL) ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से 60.27 मिलियन पाउंड में ओवल इनविंसिबल्स टीम में 49% हिस्सेदारी खरीदी है। यह पार्टनरशिप सरे काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ है, जो द हंड्रेड टूर्नामेंट में खेलता है।

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई मेट्रोपॉलिटन रेल प्राधिकरण (MMRDA) से ₹48.78 करोड़ का ठेका मिला है।

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) दक्षिण रेलवे से ट्रैक्शन पावर प्रोजेक्ट के लिए ₹145.35 करोड़ का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त किया।

ओएनजीसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अरुण कुमार सिंह की ओएनजीसी के अध्यक्ष पद की कार्यकाल अवधि 7 दिसंबर से एक साल बढ़ा दी है।

पाइन लैब्स नोएडा की फिनटेक कंपनी ने Q2 में ₹5.97 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, जो पिछले साल के ₹32 करोड़ के नुकसान से उबर कर आया है। कंपनी का रेवेन्यू 17.8% बढ़कर ₹650 करोड़ हुआ।

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज नवंबर में बिजली ट्रेड वॉल्यूम 11,409 मिलियन यूनिट रहा, जो साल-दर-साल 17.7% की बढ़त है। डे-अहेड मार्केट वॉल्यूम मामूली बढ़कर 5,668 मिलियन यूनिट और रियल-टाइम मार्केट वॉल्यूम 40.2% बढ़कर 4,233 मिलियन यूनिट हुआ।

नेक्टर लाइफ साइंसेज कंपनी ने ₹81 करोड़ की शेयर बायबैक योजना को मंजूरी दी है। बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर तय की गई है।

पेस डिजिटेक कंपनी की सहायक लाइनिज पावर प्रा. लिमिटेड को अद्वैत ग्रीन ऊर्जा प्रा. लिमिटेड से ₹99.71 करोड़ का ऑर्डर मिला है।

जेके सीमेंट बिहार के पन्ना प्लांट में 3.3 मिलियन टन प्रति साल वाले क्लिंकर लाइन-2 को ऑपरेशन में लाकर क्लिंकर क्षमता को दोगुना कर दिया है, अब कुल 6.6 मिलियन टन प्रति वर्ष।