ओला, इंडसइंड बैंक समेत इन 10 शेयरों पर रखें नजर, जानें क्यों खबरों में हैं स्टॉक्स

आज शेयर मार्केट में गिरावट के आसार के बीच 10 ऐसे शेयर हैं, जो सुर्खियों में हैं। इनमें इंडसइंड बैंक, अडानी पावर, ओला इलेक्ट्रिक, विक्रम इंजीनियरिंग, कैस्ट्रोल इंडिया, वोडाफोन आइडिया, लेंसकॉर्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनबीसीसी और केएनआर कंस्ट्रक्शन शामिल हैं।

इंडसइंड बैंक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में अनियमितताओं की जांच शुरू की है। निजी क्षेत्र के इस ऋणदाता ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसे इस श्वेत-कॉलर अपराध एजेंसी से एक संदेश प्राप्त हुआ है। बैंक के खिलाफ SFIO की यह कार्रवाई शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकती है।

ओला इलेक्ट्रिक ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है कि उसे ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए PLI योजना के तहत 366.78 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन राशि जारी करने की सरकारी मंजूरी मिल गई है। इस खबर से स्टॉक निवेशकों का ध्यान आकर्षित होने की संभावना है।

विक्रम इंजीनियरिंग विक्रम इंजीनियरिंग ने कहा है कि उसे एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट-1 में 400 मेगावाट एसी ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए 459 करोड़ रुपये का ईपीसी (EPC) ठेका मिला है। यह नया ऑर्डर कंपनी के ऑर्डर बुक और राजस्व को लंबे समय में बढ़ावा दे सकता है।

कैस्ट्रोल इंडिया कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और अमेरिका स्थित प्राइवेट इक्विटी फर्म स्टोनपीक, कैस्ट्रोल इंडिया में 26% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव देंगे। उन्होंने इस कंपनी को उसकी मूल कंपनी बीपी से खरीदने पर सहमति जता दी है। इस घटनाक्रम से कंपनी की क्षमता और राजस्व को लंबे समय में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

वोडाफोन आइडिया कंपनी ने कहा है कि उसे मुंबई और बेंगलुरु के Tax अधिकारियों से दो जीएसटी जुर्माना आदेश मिले हैं, जिनकी कुल संभावित देनदारी 83 करोड़ रुपये से अधिक है।

लेंसकार्ट सॉल्यूशंस कंपनी ने कहा है कि उसकी सिंगापुर सहायक कंपनी ने दक्षिण कोरिया स्थित ऑप्टिकल मशीनरी कंपनी iiNeer Corp. Ltd. में 29.24% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 3 बिलियन दक्षिण कोरियाई वॉन के निवेश को मंजूरी दे दी है।

अडानी पावर अडानी पावर ने FY32 तक अपना लंबी अवधि की स्थापित क्षमता लक्ष्य बढ़ाकर 41.87 गीगावॉट कर दिया है और लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की घोषणा की है। यह भारत के तापीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी विस्तार रणनीतियों में से एक है। इस घटनाक्रम से कंपनी की क्षमता और राजस्व को लंबे समय में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने कहा है कि उसने 1.8 मिलियन टन प्रति वर्ष की नई क्षमता चालू कर दी है, जिसमें महाराष्ट्र की ढुले सुविधा में 0.6 मिलियन टन और राजस्थान के नाथद्वारा प्लांट में 1.2 मिलियन टन शामिल हैं।

केएनआर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा है कि उसने इंडस इंफ्रा ट्रस्ट के साथ चार रोड SPVs में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका कुल मूल्य 1,543.19 करोड़ रुपये है। इसमें 1,398.65 करोड़ रुपये की बिक्री राशि शामिल है।