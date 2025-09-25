अडानी और टाटा ग्रुप के इन शेयरों समेत 10 स्टॉक्स पर रखें नजर, आज बड़ी हलचल की उम्मीद

Stocks in Focus Today: आज टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन समेत 10 शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। अपने विभिन्न अपडेट्स और खबरों की वजह से इन शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। आइए जानें कौन-कौन से वो 10 स्टॉक्स हैं, जो खबरों में हैं....

Stocks in Focus Today: आज टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन समेत 10 शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। अपने विभिन्न अपडेट्स और खबरों की वजह से इन शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। आइए जानें कौन-कौन से वो 10 स्टॉक्स हैं, जो खबरों में हैं....

टाटा स्टील कंपनीने अपनी विदेशी सहायक कंपनी, टी स्टील होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (TSHP) में 457.7 करोड़ शेयरों के अधिग्रहण के जरिए 4,054.66 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके बाद भी TSHP उसकी पूर्णतः स्वामित्व वाली इकाई बनी रहेगी।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस (AESL) ने घोषणा की कि गुणवत्ता आश्वासन में ग्लोबल लीडर इंटरटेक ने उसके कॉर्पोरेट मुख्यालय और सभी परिचालन स्थलों को 'जीरो-वेस्ट-टू-लैंडफिल' (ZWL) प्रमाणन दिया है।

ग्लेनमार्क फार्मा फार्माकंपनी की सहायक इकाई ने ट्रास्टुजुमाब रेजेटेकेन के लिए हेंगरुई फार्मा के साथ एक विशेष लाइसेंसिंग समझौता किया है। यह एक नई पीढ़ी की HER2-टार्गेटेड एडीसी (एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट) दवा है।

टाटा मोटर्स ब्लूमबर्ग रिपोर्ट केअनुसार, जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव पीएलसी अपने आपूर्तिकर्ताओं का बकाया भुगतान निपटाने पर काम कर रहा है। इसका मकसद साइबर हमले से उत्पन्न संकट को कम करना है, जिसके कारण उसकी फैक्टरियों में उत्पादन ठप पड़ गया है।

वारी एनर्जीज भारतीय सोलर मॉड्यूल निर्मातावारी एनर्जीज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी, वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (WESSPL) में 300 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

ल्यूपिन ल्यूपिन ने ऐलान किया है कि उसे अमेरिकी खाद्य एवं दवा प्रशासन (US FDA) से 50 mg/200 mg/25 mg मात्रा वाली बिक्टेग्राविर, एम्ट्रिसिटाबाइन और टेनोफोविर अलाफेनामाइड टैबलेट के लिए सशर्त मंजूरी मिल गई है।

इंडियन होटल्स कंपनीने घोषणा की कि उसने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 310 कमरों वाला एक नया ताज होटल लॉन्च करने के लिए एक समझौता किया है, जिससे इसकी लग्जरी होटलों की सूची और मजबूत होगी।

न्यूजेन सॉफ्टवेयर न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कीपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज (UK) ने क्लाउड होस्टिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ग्राहक के साथ मास्टर सर्विस समझौता किया है।

पीरामल एंटरप्राइजेज कंपनीको पीरामल फाइनेंस के साथ विलय के लिए NCLT की मंजूरी मिल गई है। आनंद पीरामल पीरामल फाइनेंस के चेयरमैन बनेंगे, जबकि अजय और स्वाति पीरामल समूह के शीर्ष पर बने रहेंगे।