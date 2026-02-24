7 बोनस शेयर बांटेगी कंपनी, अगले हफ्ते है रिकॉर्ड डेट, 700% से ज्यादा उछल चुका है शेयर

मल्टीबैगर कंपनी फोस इंडिया अपने निवेशकों को 7:5 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट सोमवार 2 मार्च 2026 फिक्स की है। कंपनी के शेयर 4 साल में 700% से अधिक उछल गए हैं।

मल्टीबैगर कंपनी फोस इंडिया लिमिटेड अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। फोस इंडिया अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा कर चुकी है। कंपनी 7:5 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, फोस इंडिया हर 5 शेयर पर शेयरधारकों को 7 बोनस शेयर देगी। कंपनी ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी है। फोस इंडिया लिमिटेड ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट सोमवार 2 मार्च 2026 फिक्स की है। फोस इंडिया लिमिटेड हाथ में पहनी जाने वाली मिड रेंज से लेकर प्रीमियम घड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी अपने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है।

4 साल में 700% से ज्यादा उछल गए हैं फोस इंडिया के शेयर

फोस इंडिया लिमिटेड (Foce India Limited) के शेयर पिछले 4 साल में 700 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 23 फरवरी 2022 को 208 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 24 फरवरी 2026 को NSE में 1747 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 155 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनी के शेयर 673 रुपये से बढ़कर 1747 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 2 साल में फोस इंडिया के शेयर 115 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2004 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1226 रुपये है।

73% से ज्यादा बढ़ा कंपनी का रेवेन्यू

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में फोस इंडिया लिमिटेड का रेवेन्यू सालाना आधार पर 73.53 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का रेवेन्यू 59 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 34 करोड़ रुपये था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का मुनाफा 14.29 पर्सेंट घटा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का मुनाफा 6 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 7 करोड़ रुपये था।