Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

कंपनी दे रही है 5 बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते, सोमवार को फोकस में रहेंगे स्टॉक

Feb 28, 2026 07:50 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bonus Share: अगले हफ्ते Foce India Limited के शेयर अगले हफ्ते एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेंगे। कंपनी ने निवेशकों को 7 शेयर बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया है। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है।

कंपनी दे रही है 5 बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते, सोमवार को फोकस में रहेंगे स्टॉक

Bonus Share: अगले हफ्ते Foce India Limited के शेयर अगले हफ्ते एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेंगे। कंपनी ने निवेशकों को 7 शेयर बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया है। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। बता दें, अगले हफ्ते सोमवार को शेयर फोकस में रहेंगे।

ये भी पढ़ें:46वीं बार डिविडेंड देने जा रही है नवरत्न कंपनी, रिकॉर्ड डेट नजदीक

किस दिन है रिकॉर्ड डेट?

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 5 शेयर पर 7 शेयर बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 2 मार्च 2026, दिन सोमवार को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम रिकॉर्ड बुक में रहेगा और उनके पास 5 शेयर होंगे उन्हें 7 शेयर बोनस के तौर पर मिलेंगे। बता दें, Foce India Limited पहली बार बोनस शेयर दे रही है।

शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा?

शुक्रवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 1747 रुपये के लेवल पर थे। कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते एक साल में 11.45 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2004 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1226 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 225.42 करोड़ रुपये का है। बता दें, तीन साल में Foce India Limited के शेयरों की कीमतों में 159 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है।

ये भी पढ़ें:4 मार्च को खुल रहा है ₹1087 करोड़ का IPO, GMP दिखा रहा 1 शेयर ₹28 का फायदा

घड़ी बनाती है कंपनी

इस कंपनी की शुरुआत 2001 में हुई है। कंपनी पुरुषों के लिए घड़ी बनाने के साथ-साथ इंपोर्ट्स भी करती है। कंपनी Foce ब्रांड के नाम से घड़ी बेचती है। कंपनी इंस्टीट्यूशनल खरीदारों के साथ-साथ 1700 रिटेल स्टोर्स के जरिए भी अपने प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी लक्जरी प्रोडक्ट्स को बेचती है।

ये भी पढ़ें:कंपनी दे रही है पहली बार बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट 10 मार्च से पहले, कीमत 50 रुपये

कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं?

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में रेवन्यू 59 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी छमाही में कंपनी का रेवन्यू 34 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, पहली छमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6 करोड़ रुपये रहा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,