साबुन-तेल से लेकर बिस्किट तक सब होगा महंगा? FMCG कंपनियों ने दिए बड़े संकेत, लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
FMCG Price Hike: कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और पेट्रोल-डीजल महंगे होने का असर अब FMCG सेक्टर पर दिखाई देने लगा है। कंपनियों की पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन लागत बढ़ रही है, जिससे आने वाले समय में साबुन, तेल, बिस्किट, शैंपू और अन्य रोजमर्रा के सामान महंगे हो सकते हैं।
FMCG Price Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की तेजी अब आम लोगों की जेब पर बड़ा असर डाल सकती है। खासकर FMCG यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान जैसे साबुन, तेल, शैंपू, बिस्किट, पैकेज्ड फूड और अन्य घरेलू उत्पाद महंगे होने की आशंका बढ़ गई है। एक्सपर्ट का मानना है कि वेस्ट एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियों की लागत तेजी से बढ़ रही है, जिसका असर अब ग्राहकों तक पहुंच सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दरअसल, FMCG कंपनियों की लागत का बड़ा हिस्सा पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन पर निर्भर करता है। प्लास्टिक पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले कई कच्चे माल सीधे क्रूड ऑयल से जुड़े होते हैं। ऐसे में तेल की कीमत बढ़ने का असर पैकेजिंग लागत पर तुरंत पड़ता है। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल महंगे होने से ट्रांसपोर्ट खर्च भी बढ़ जाता है, जिससे कंपनियों का कुल खर्च और बढ़ जाता है।
मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरुआत में कंपनियां लागत बचाने के लिए छोटे पैक, कम मात्रा या सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन जैसे कदम उठा सकती हैं। लेकिन, अगर महंगाई लंबे समय तक बनी रही तो कंपनियों के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी FMCG कंपनियां इस स्थिति को छोटे ब्रांड्स की तुलना में बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं। बड़ी कंपनियों के पास मजबूत सप्लाई नेटवर्क, बेहतर खरीद क्षमता और ज्यादा ब्रांड पावर होती है, जिससे वे कुछ समय तक बढ़ती लागत को खुद झेल सकती हैं। वहीं छोटे और क्षेत्रीय ब्रांड्स के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बन सकती है। कई छोटे ब्रांड्स को अपने प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए या तो कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी या बाजार में प्रतिस्पर्धा कम करनी पड़ेगी।
इस महंगाई का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्राहकों की खरीदारी क्षमता पर भी पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और गैस महंगे होने से पहले ही घरेलू बजट दबाव में है। ऐसे में अगर FMCG उत्पादों की कीमतें भी बढ़ती हैं, तो लोग गैर-जरूरी खरीदारी कम कर सकते हैं। खासकर ग्रामीण और लोअर इनकम वर्ग में इसका असर ज्यादा दिखाई दे सकता है।
विश्लेषकों के अनुसार आने वाले महीनों में FMCG सेक्टर में प्राइस-ड्रिवन ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यानी कंपनियों की कमाई कीमत बढ़ाने से बढ़ेगी, लेकिन उत्पादों की वास्तविक बिक्री उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी। इससे कंपनियों के वॉल्यूम ग्रोथ पर दबाव बना रह सकता है।
बढ़ती ईंधन कीमतें अब सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं हैं। इसका असर धीरे-धीरे हर घर की रसोई और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जल्द नहीं घटतीं, तो आने वाले समय में FMCG उत्पादों की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।