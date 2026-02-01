शादीशुदा जोड़े एक साथ भर सकेंगे टैक्स! बजट में मिल सकता है बड़ा तोहफा

संक्षेप: Budget 2026: मौजूदा समय में भारत में पति-पत्नी को अलग-अलग टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, चाहे दोनों की आय और खर्च एक ही परिवार से जुड़े हों। बढ़ती महंगाई और शहरी खर्चों के बीच ड्यूल इनकम फैमिली के लिए यह सिस्टम कई बार बोझिल साबित होता है।

Budget 2026 Combined Tax Return: बजट 2026-27 पेश करने वाली हैं। बजट से पहले टैक्सपेयर्स और वित्तीय विशेषज्ञों के बीच एक अहम मांग जोर पकड़ रही है—शादीशुदा कपल्स को संयुक्त टैक्स रिटर्न (Combined Tax Return) फाइल करने की अनुमति दी जाए। मौजूदा समय में भारत में पति-पत्नी को अलग-अलग टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, चाहे दोनों की आय और खर्च एक ही परिवार से जुड़े हों। बढ़ती महंगाई और शहरी खर्चों के बीच ड्यूल इनकम फैमिली के लिए यह सिस्टम कई बार बोझिल साबित होता है।

अभी क्या है नियम फिलहाल इनकम टैक्स सिस्टम में शादीशुदा लोगों को भी अलग-अलग टैक्स यूनिट माना जाता है। इसका मतलब यह है कि पति और पत्नी अपनी आय, कटौतियां और छूट अलग-अलग दिखाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे टैक्स प्लानिंग जटिल हो जाती है और कई बार उपलब्ध टैक्स छूट का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। अमेरिका जैसे देशों में “मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली” का विकल्प मौजूद है, जहां दंपती एक साथ टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। भारत में भी इसी तरह का विकल्प लाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।

क्या है तर्क संयुक्त टैक्स रिटर्न के समर्थन में तर्क देने वालों का कहना है कि इससे टैक्स भरना आसान होगा और मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक पति या पत्नी अपनी 80C या होम लोन ब्याज (Section 24b) की पूरी लिमिट इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो संयुक्त रिटर्न में दोनों की आय जोड़कर इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा, जहां एक की आय ज्यादा और दूसरे की कम है, वहां टैक्स का बोझ संतुलित हो सकता है। टैक्स कंसल्टेंट प्रिया शर्मा का कहना है कि शादीशुदा जोड़े एक आर्थिक इकाई होते हैं और टैक्स सिस्टम को इस सच्चाई को मानना चाहिए।