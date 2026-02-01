Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़FM Sitharaman may introduce joint income tax filing for married couples in budget 2026
शादीशुदा जोड़े एक साथ भर सकेंगे टैक्स! बजट में मिल सकता है बड़ा तोहफा

शादीशुदा जोड़े एक साथ भर सकेंगे टैक्स! बजट में मिल सकता है बड़ा तोहफा

संक्षेप:

Budget 2026: मौजूदा समय में भारत में पति-पत्नी को अलग-अलग टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, चाहे दोनों की आय और खर्च एक ही परिवार से जुड़े हों। बढ़ती महंगाई और शहरी खर्चों के बीच ड्यूल इनकम फैमिली के लिए यह सिस्टम कई बार बोझिल साबित होता है।

Feb 01, 2026 10:29 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Budget 2026 Combined Tax Return: बजट 2026-27 पेश करने वाली हैं। बजट से पहले टैक्सपेयर्स और वित्तीय विशेषज्ञों के बीच एक अहम मांग जोर पकड़ रही है—शादीशुदा कपल्स को संयुक्त टैक्स रिटर्न (Combined Tax Return) फाइल करने की अनुमति दी जाए। मौजूदा समय में भारत में पति-पत्नी को अलग-अलग टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, चाहे दोनों की आय और खर्च एक ही परिवार से जुड़े हों। बढ़ती महंगाई और शहरी खर्चों के बीच ड्यूल इनकम फैमिली के लिए यह सिस्टम कई बार बोझिल साबित होता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अभी क्या है नियम

फिलहाल इनकम टैक्स सिस्टम में शादीशुदा लोगों को भी अलग-अलग टैक्स यूनिट माना जाता है। इसका मतलब यह है कि पति और पत्नी अपनी आय, कटौतियां और छूट अलग-अलग दिखाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे टैक्स प्लानिंग जटिल हो जाती है और कई बार उपलब्ध टैक्स छूट का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। अमेरिका जैसे देशों में “मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली” का विकल्प मौजूद है, जहां दंपती एक साथ टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। भारत में भी इसी तरह का विकल्प लाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।

क्या है तर्क

संयुक्त टैक्स रिटर्न के समर्थन में तर्क देने वालों का कहना है कि इससे टैक्स भरना आसान होगा और मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक पति या पत्नी अपनी 80C या होम लोन ब्याज (Section 24b) की पूरी लिमिट इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो संयुक्त रिटर्न में दोनों की आय जोड़कर इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा, जहां एक की आय ज्यादा और दूसरे की कम है, वहां टैक्स का बोझ संतुलित हो सकता है। टैक्स कंसल्टेंट प्रिया शर्मा का कहना है कि शादीशुदा जोड़े एक आर्थिक इकाई होते हैं और टैक्स सिस्टम को इस सच्चाई को मानना चाहिए।

हो सकता है बड़ा बदलाव

बजट 2026 को इस बदलाव के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है, खासकर तब जब सरकार “Ease of Living” और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की बात कर रही है। हालांकि वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। साथ ही सरकार को राजस्व पर असर और आईटी सिस्टम में बदलाव जैसे पहलुओं पर भी विचार करना होगा। फिर भी, अगर बजट में संयुक्त टैक्स रिटर्न का विकल्प मिलता है, तो यह देश के करोड़ों शादीशुदा टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Budget 2026 Income Tax अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,