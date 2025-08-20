मिडिल क्लास से लेकर किसानों तक को बड़ा फायदा... GST रेट्स में बदलाव पर निर्मला सीतारमण ने दी यह जानकारी

जीएसटी दरों में बदलाव से रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है। खासकर खाने-पीने की वस्तुएं, खेती से जुड़ी मशीनरी और मिडिल क्लास द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य सामान सस्ते हो सकते हैं।

FM Nirmala Sitharaman on GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी (GST) दरों में सुधार का फायदा सीधे आम आदमी, किसानों और मिडिल क्लास को मिलेगा। उन्होंने यह बात जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) से बातचीत के दौरान कही। सरकार का मानना है कि टैक्स ढांचे को सरल बनाकर लोगों को ज्यादा राहत दी जा सकती है।

जीएसटी दरों में बदलाव से रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है। खासकर खाने-पीने की वस्तुएं, खेती से जुड़ी मशीनरी और मिडिल क्लास द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य सामान सस्ते हो सकते हैं। इससे महंगाई पर भी कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा और लोगों की जेब पर कम दबाव पड़ेगा। सरकार का फोकस अब ऐसा टैक्स सिस्टम बनाने पर है, जिससे राजस्व भी सही मिले और जनता पर ज्यादा बोझ भी न पड़े। अगर ये सुधार लागू होते हैं तो आम लोगों के लिए बड़ी राहत होगी और साथ ही किसानों व मध्यम वर्ग को भी आर्थिक फायदा पहुंचेगा।

वित्त मंत्री ने क्या कहा? सीतारमण ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधारों पर गठित राज्यों के मंत्रियों के समूहों (जीओएम) के साथ मुलाकात में कहा कि जीएसटी सुधारों पर केंद्र का प्रस्ताव संरचनात्मक सुधार, दरों को युक्तिसंगत बनाने और जीवन को आसान बनाने के तीन स्तंभों पर आधारित है। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने, बीमा पर कराधान और क्षतिपूर्ति उपकर पर बने मंत्री समूहों ने जीएसटी प्रणाली में व्यापक सुधारों के प्रस्ताव को लेकर सीतारमण के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव देश के आत्मनिर्भर बनने की यात्रा में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की शुरुआत करने के दृष्टिकोण से है। तीनों मंत्री समूह दो दिन तक केंद्र के 'अगली पीढ़ी' के जीएसटी सुधारों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिसके तहत पांच और 18 प्रतिशत की सिर्फ दो दरें ही प्रस्तावित की गई हैं। इसके अलावा विलासिता एवं नुकसानदेह उत्पादों पर 40 प्रतिशत कर की एक विशेष दर रखी गई है।

बता दें कि मौजूदा समय में पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है। खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं पर शून्य या पांच प्रतिशत कर लगता है। वहीं विलासिता एवं अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगता है, जिसके ऊपर उपकर भी लगता है। सीतारमण ने मंत्री समूहों को लगभग 20 मिनट संबोधित किया जिसमें उन्होंने केंद्र की तरफ से रखे गए टैक्स सुधार प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की। इसमें कर दरों में कटौती और कारोबारियों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने का प्रस्ताव है। जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह को कर स्लैब एवं दरों में बदलाव और कुछ क्षेत्रों में शुल्क उलटफेर की समस्या खत्म करने का दायित्व सौंपा गया है। यह समूह 21 अगस्त को फिर बैठक करेगा।