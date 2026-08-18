जेन-जी के हिसाब से बदलाव कीजिए, वित्तमंत्री ने सरकारी बैंकों को दी नसीहत
मुख्य बातें
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों युवाओं के शाखा में आने का इंतजार न करें
- उन्होंने सलाह दी है कि खुद कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों तक पहुंचें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों को युवाओं के हिसाब से बदलाव करने के लिए कहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के सरकारी बैंकों (PSB) को कारोबार के लिए जरूरी समझदारी बनाए रखते हुए देश के युवाओं की नजर में अपनी 'कूल' इमेज बनानी चाहिए। उन्होंने सरकारी बैंकों को 16 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं पर केंद्रित एक महीने का अभियान चलाने की सलाह दी है।
प्राइवेट बैंकों को फेवरेट मानते हैं युवा
वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, ''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को युवाओं से सीधे संवाद कर उनकी अपेक्षाओं को समझना चाहिए और बैंकिंग को उनके लिए अधिक आकर्षक बनाना चाहिए।'' निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अब भी 'सरकारी बैंक' वाली छवि है और युवा ग्राहक निजी बैंकों को अधिक आकर्षक मानते हैं। उन्होंने युवाओं के साथ हाल में हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि कुछ युवाओं ने प्राइवेट बैंकों को खाता खोलने के लिए पसंदीदा बताया क्योंकि वे उन बैंकों को 'कूल' मानते हैं।
युवाओं के बीच जाने की सलाह
उन्होंने कहा, ''हमें युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। बैंकों को युवाओं के शाखाओं में आने का इंतजार करने के बजाय सीधे उनके बीच जाना चाहिए। कॉलेज, विश्वविद्यालय, कौशल विकास संस्थान और अन्य परिसर बैंक खाता खोलने, वित्तीय जागरूकता और सीधे संवाद के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं।'' वित्त मंत्री ने बैंकों को युवाओं के साथ जुड़ने के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक मंचों और संस्थानों के सहयोग से मुफ्त ऑनलाइन सीखने की सामग्री उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं के साथ जीवनशैली से जुड़े लाभ देने का भी सुझाव दिया। इनमें फिटनेस केंद्र, योग केंद्र और विश्वसनीय मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण प्लेटफॉर्म के कूपन या वाउचर शामिल हो सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने बैंक शाखाओं में 'युवा कियोस्क' या 'युवा बैंकिंग मित्र' जैसे समर्पित केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया, जहां एक समर्पित कर्मचारी युवाओं को उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन दे सके।
उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से दो अक्टूबर, 2026 से एक महीने का 'बैंकिंग फॉर यूथ' अभियान शुरू करने को कहा। इसमें 16 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
लोन प्रोडक्ट्स पर क्या बोलीं वित्त मंत्री
उन्होंने युवाओं में औपचारिक लोन सिस्टम के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसमें क्रेडिट स्कोर, विभिन्न बैंक लोन प्रोडक्ट्स और सरकारी लोन योजनाओं की जानकारी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को भविष्य में उद्यम शुरू करने के लिए आसानी से फाइनेंस उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने बैंकों से युवाओं को अच्छे क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट इतिहास बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक करने को भी कहा।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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