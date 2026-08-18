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जेन-जी के हिसाब से बदलाव कीजिए, वित्तमंत्री ने सरकारी बैंकों को दी नसीहत

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों युवाओं के शाखा में आने का इंतजार न करें
  • उन्होंने सलाह दी है कि खुद कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्किल डेवलपमेंट संस्थानों तक पहुंचें
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Finance Minister Nirmala Sitharaman

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों को युवाओं के हिसाब से बदलाव करने के लिए कहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के सरकारी बैंकों (PSB) को कारोबार के लिए जरूरी समझदारी बनाए रखते हुए देश के युवाओं की नजर में अपनी 'कूल' इमेज बनानी चाहिए। उन्होंने सरकारी बैंकों को 16 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं पर केंद्रित एक महीने का अभियान चलाने की सलाह दी है।

प्राइवेट बैंकों को फेवरेट मानते हैं युवा

वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा, ''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को युवाओं से सीधे संवाद कर उनकी अपेक्षाओं को समझना चाहिए और बैंकिंग को उनके लिए अधिक आकर्षक बनाना चाहिए।'' निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अब भी 'सरकारी बैंक' वाली छवि है और युवा ग्राहक निजी बैंकों को अधिक आकर्षक मानते हैं। उन्होंने युवाओं के साथ हाल में हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि कुछ युवाओं ने प्राइवेट बैंकों को खाता खोलने के लिए पसंदीदा बताया क्योंकि वे उन बैंकों को 'कूल' मानते हैं।

युवाओं के बीच जाने की सलाह

उन्होंने कहा, ''हमें युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। बैंकों को युवाओं के शाखाओं में आने का इंतजार करने के बजाय सीधे उनके बीच जाना चाहिए। कॉलेज, विश्वविद्यालय, कौशल विकास संस्थान और अन्य परिसर बैंक खाता खोलने, वित्तीय जागरूकता और सीधे संवाद के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं।'' वित्त मंत्री ने बैंकों को युवाओं के साथ जुड़ने के लिए प्रतिष्ठित शैक्षणिक मंचों और संस्थानों के सहयोग से मुफ्त ऑनलाइन सीखने की सामग्री उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं के साथ जीवनशैली से जुड़े लाभ देने का भी सुझाव दिया। इनमें फिटनेस केंद्र, योग केंद्र और विश्वसनीय मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण प्लेटफॉर्म के कूपन या वाउचर शामिल हो सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने बैंक शाखाओं में 'युवा कियोस्क' या 'युवा बैंकिंग मित्र' जैसे समर्पित केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया, जहां एक समर्पित कर्मचारी युवाओं को उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन दे सके।

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उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से दो अक्टूबर, 2026 से एक महीने का 'बैंकिंग फॉर यूथ' अभियान शुरू करने को कहा। इसमें 16 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

लोन प्रोडक्ट्स पर क्या बोलीं वित्त मंत्री

उन्होंने युवाओं में औपचारिक लोन सिस्टम के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसमें क्रेडिट स्कोर, विभिन्न बैंक लोन प्रोडक्ट्स और सरकारी लोन योजनाओं की जानकारी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को भविष्य में उद्यम शुरू करने के लिए आसानी से फाइनेंस उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने बैंकों से युवाओं को अच्छे क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट इतिहास बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूक करने को भी कहा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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