फिनो पेमेंट्स बैंक के CEO की गिरफ्तारी पर उठे सवाल, एक्शन मोड में वित्त मंत्री

Feb 28, 2026 09:01 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कर अधिकारियों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित कानून का उल्लंघन करने के आरोप में यह गिरफ्तारी की थी। अब सोमवार को बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। आइए डिटेल में इस पूरे मामले को जानते हैं।

फिनो पेमेंट्स बैंक के CEO की गिरफ्तारी पर उठे सवाल, एक्शन मोड में वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आश्वासन दिया कि वह फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ ऋषि गुप्ता की गिरफ्तारी से संबंधित मामले की जांच करेंगी। बता दें कि कर अधिकारियों ने शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित कानून का उल्लंघन करने के आरोप में यह गिरफ्तारी की थी। अब सोमवार को बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

क्या कहा वित्त मंत्री ने?

दरअसल, उद्योग जगत के दिग्गज मोहनदास पई ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या अधिकारियों ने जीएसटी कानूनों के तहत एक बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को गिरफ्तार करने में अपनी सीमा का उल्लंघन किया है।

पई ने सवाल उठाया कि एक विनियमित बैंक के सीईओ को एक कारोबारी साझेदार से जुड़े मामले में कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जीएसटी नियमों के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नागरिकों को इन शक्तियों के दुरुपयोग से बचाने के लिए क्या सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए उन्होंने कहा- कृपया इसे देखें। एक विनियमित बैंक के सीईओ को एक कारोबारी साझेदार से जुड़े मामले में कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या यह शक्तियों का दुरुपयोग नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के लिए व्यापक शक्तियां दी हैं। इसके दुरुपयोग से नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय हैं? कृपया हस्तक्षेप करें। जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा- मैं इसकी जांच करूंगी।

क्या है मामला?

कर अधिकारियों ने जीएसटी से संबंधित कानून का उल्लंघन करने के आरोप में फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ऋषि गुप्ता को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद, एक विशेष बोर्ड बैठक बुलाई गई जिसमें बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी केतन मर्चेंट को संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया ताकि वे दैनिक कार्यों का संचालन और देखरेख कर सकें।

बैंक ने बताया कि गुप्ता को "सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(ए) और 132(1)(आई) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।" बैंक ने बताया कि यह जांच बैंक के जीएसटी अनुपालन से संबंधित नहीं है बल्कि इसका संबंध बैंक के व्यापारिक साझेदारों से है।

शेयर में बड़ी गिरावट

फिनो पेमेंट्स बैंक के शेयर की बात करें तो शुक्रवर को 7.50% टूटकर 192.45 रुपये पर बंद हुआ। अब सोमवार को बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बीते साल शेयर 339 रुपये से 180.50 रुपये के रेंज में रहा था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

