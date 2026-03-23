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PM किसान से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड पर वित्त मंत्री ने दी बड़ी जानकारी, किसानों के लिए खबर

Mar 23, 2026 05:51 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का फोकस कर्ज माफी के बजाय किसानों की आय और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर है।

PM किसान से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड पर वित्त मंत्री ने दी बड़ी जानकारी, किसानों के लिए खबर

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों के लिए पूरी तरह से कर्ज माफी का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का फोकस कर्ज माफी के बजाय किसानों की आय और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को समय पर और सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है। खास तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण सब्सिडी वाली ब्याज दर पर दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो किसान समय पर लोन चुकाते हैं, उन्हें अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। यह सब “मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम” के तहत किया जा रहा है।

क्या है डिटेल

सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा भी बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के नियमों के तहत बैंकों को कृषि क्षेत्र में पर्याप्त कर्ज देने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसानों को आसानी से फाइनेंस मिल सके।

पीएम किसान पर क्या बोलीं वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) जैसी योजनाओं के जरिए सीधे किसानों के खाते में पैसे भेज रही है। इन कदमों का मकसद किसानों की आय को स्थिर करना और जोखिम कम करना है, ताकि उन्हें कर्ज पर ज्यादा निर्भर न रहना पड़े।

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इसी दौरान एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने सशस्त्र बलों के दिव्यांग पेंशन पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह टैक्स छूट पहले से ही लागू थी और अब नए आयकर कानून 2025 में इसे साफ तौर पर शामिल किया जा रहा है, ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। यानी यह छूट खत्म नहीं की गई है, बल्कि इसे और स्पष्ट रूप से जारी रखा गया है।

सरकार के अनुसार, नए नियम पुराने सिस्टम को ही जारी रखते हैं, न कि कोई नया टैक्स लगाने या पुरानी छूट हटाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर, सरकार का संदेश साफ है कि किसानों के लिए कर्ज माफी नहीं, बल्कि मजबूत आर्थिक सपोर्ट सिस्टम बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि सेना के जवानों के हितों को भी सुरक्षित रखा गया है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

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