1 फरवरी, रविवार के दिन पेश होगा देश का बजट या नहीं, जानिए क्या है ताजा रिपोर्ट

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस साल बजट 1 फरवरी (रविवार) को पेश किया जा सकता है। हालांकि, अभी इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) की एक अहम बैठक बुधवार को होने वाली है, जिसमें संसद के बजट सत्र की तारीखों के साथ-साथ यह भी तय होगा कि बजट किस दिन पेश किया जाएगा। असमंजस इसलिए है क्योंकि 1 फरवरी इस बार रविवार पड़ रहा है।

क्या है डिटेल इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से हो सकती है, जिस दिन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 30 और 31 जनवरी को अवकाश रह सकता है, जिससे रास्ता साफ हो जाता है कि अगर समिति की मंजूरी मिलती है तो बजट सीधे 1 फरवरी, रविवार को पेश किया जाए। इससे पहले भी सरकार जरूरत पड़ने पर रविवार को बजट पेश कर चुकी है।

इस बीच बजट 2026 की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2025 से लेकर नवंबर के मध्य तक अलग-अलग सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स के साथ प्री-बजट मीटिंग्स की थीं। 2026-27 के बजट अनुमान और 2025-26 के संशोधित अनुमान को अस्थायी रूप से फाइनल किया जा चुका है। साथ ही, मंत्रालय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) से GDP के ताजा आंकड़े जुटा रहा है, ताकि अंतिम समय में राजकोषीय गणनाओं को सही ढंग से पेश किया जा सके।