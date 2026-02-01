Hindustan Hindi News
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट में बड़े ऐलान, रॉकेट बना अंबानी का ₹15 वाला शेयर

निर्मला सीतारमण ने बजट में श्रम-प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच मुख्य घटकों वाले प्रोग्राम का प्रस्ताव दिया।

Feb 01, 2026 11:37 am ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। इसका असर टेक्सटाइल से जुड़े शेयरों पर देखने को मिल रहा है। इसमें से एक शेयर आलोक इंडस्ट्रीज का भी है। मुकेश अंबानी की इस कंपनी के शेयर में बड़ी हलचल हुई। रविवार को ट्रेडिंग के दौरान यह शेयर 5 पर्सेंट से ज्यादा उछला और भाव 15.83 रुपये तक पहुंच गया। इसकी पिछली क्लोजिंग 15.11 रुपये की थी।

वित्त मंत्री के ऐलान

निर्मला सीतारमण ने बजट में श्रम-प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का प्रस्ताव दिया। निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया कि बजट 2026–27 में प्राकृतिक रेशा योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम का प्रस्ताव है।

