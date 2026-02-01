Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़fm nirmala sitharaman budget speech during mukesh ambani alok industries share gain after textile sector announcement
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजट में बड़े ऐलान, रॉकेट बना अंबानी का ₹15 वाला शेयर
संक्षेप:
निर्मला सीतारमण ने बजट में श्रम-प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच मुख्य घटकों वाले प्रोग्राम का प्रस्ताव दिया।
Feb 01, 2026 11:37 am ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। इसका असर टेक्सटाइल से जुड़े शेयरों पर देखने को मिल रहा है। इसमें से एक शेयर आलोक इंडस्ट्रीज का भी है। मुकेश अंबानी की इस कंपनी के शेयर में बड़ी हलचल हुई। रविवार को ट्रेडिंग के दौरान यह शेयर 5 पर्सेंट से ज्यादा उछला और भाव 15.83 रुपये तक पहुंच गया। इसकी पिछली क्लोजिंग 15.11 रुपये की थी।
वित्त मंत्री के ऐलान
निर्मला सीतारमण ने बजट में श्रम-प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का प्रस्ताव दिया। निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया कि बजट 2026–27 में प्राकृतिक रेशा योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम का प्रस्ताव है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,