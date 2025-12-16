निर्मला सीतारमण का एक बयान और इन शेयरों को लग गए पंख, खरीदने की मची लूट
रबी सीजन के बीच खाद को लेकर किसानों की चिंता पर सोमवार, 16 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया। लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर चर्चा के दौरान उन्होंने साफ कहा कि देश में रबी फसलों के लिए खाद, खासकर यूरिया की कोई कमी नहीं है। उनके इस बयान के बाद शेयर बाजार में खाद बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली और निवेशकों में भरोसा बढ़ा।
वित्त मंत्री ने क्या कहा
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने समय रहते कदम उठाते हुए यूरिया के स्टॉक को काफी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2025 को देश में यूरिया का स्टॉक 48.64 लाख मीट्रिक टन था, जिसे सिर्फ एक महीने में बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक 68.85 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। यानी करीब 20.21 लाख मीट्रिक टन यूरिया अतिरिक्त जोड़ा गया, वह भी सोच-समझकर आयात के जरिए, ताकि न तो खरीफ में कमी हो और न ही रबी सीजन में।
निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि इस साल अच्छी बारिश के बाद किसानों की तरफ से यूरिया की मांग बढ़ी है, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। “अच्छा मानसून होता है तो फसलों के लिए खाद की जरूरत भी ज्यादा होती है। सरकार का काम है कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराए,” उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि राज्यों के साथ लगातार निगरानी और बेहतर सप्लाई मैनेजमेंट की वजह से यह संभव हो पाया है।
शेयरों में तेजी
वित्त मंत्री के इस भरोसेमंद बयान का असर सीधे शेयर बाजार में दिखा। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर (FACT) के शेयर करीब 7 फीसदी उछलकर 915 रुपये तक पहुंच गए। परादीप फॉस्फेट्स के शेयर भी लगभग 7 फीसदी बढ़कर 165 रुपये पर कारोबार करते दिखे। वहीं, चंबल फर्टिलाइजर्स, मद्रास फर्टिलाइजर्स, आरसीएफ और नेशनल फर्टिलाइजर्स के शेयरों में 4 फीसदी से ज्यादा की तेजी रही। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में करीब 2 फीसदी और कोरमंडल इंटरनेशनल में लगभग 1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। कुल मिलाकर, सरकार के बयान से किसानों के साथ-साथ निवेशकों को भी राहत मिली।