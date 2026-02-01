Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़FM Nirmala Sitharaman announces hike in STT for futures and options trading how to impact on stock market
फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की सनक को बड़ी चोट, वित्त मंत्री ने STT पर दिया झटका

फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की सनक को बड़ी चोट, वित्त मंत्री ने STT पर दिया झटका

संक्षेप:

शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शंस (Futures & Options) की सनक रखने वाले ट्रेडर्स को बजट में बड़ा झटका लगा है। फ्यूचर्स पर STT को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि ऑप्शंस पर इसे पिछले 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। 

Feb 01, 2026 12:53 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Budget 2026: शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शंस (Futures & Options) की सनक रखने वाले ट्रेडर्स को बजट में बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी को पेश बजट प्रस्तावों में फ्यूचर एंड ऑप्शन, दोनों तरह की ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का ऐलान किया है। फ्यूचर्स पर STT को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि ऑप्शंस पर इसे पिछले 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इससे डेरिवेटिव ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाएगी। सरकार का यह कदम उन ट्रेडर्स को हतोत्साहित करना है जो बिना किसी कैल्कुलेशन के शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए कूद पड़ते हैं। बजट में किए गए इस ऐलान का तात्कालिक असर भारतीय शेयर बाजार पर दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी, अपने दिन के हाई से एक पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

STT क्या है?

STT देश के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन की वैल्यू पर लगाया जाने वाला टैक्स है। यह इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में होने वाली ट्रेडिंग पर लागू होता है। STT तब वसूला जाता है जब ट्रांजैक्शन होता है, भले ही इन्वेस्टर को प्रॉफिट या लॉस हो। STT को भारत में 1 अक्टूबर, 2004 को पेश किया गया था। वित्त मंत्री के नए फैसले से खासतौर पर शॉर्ट-टर्म और ऑप्शन ट्रेडर्स पर दबाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि उनकी प्रति ट्रेड लागत बढ़ेगी और मुनाफा घट सकता है।

एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान

सेबी के एक हाल के अध्ययन के अनुसार, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैटेगरी में 91 प्रतिशत व्यक्तिगत कारोबारियों को वित्त वर्ष 2024-25 में घाटा हुआ और उन्हें सामूहिक रूप से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। यह वह धनराशि थी जो जिम्मेदार निवेश और पूंजी निर्माण में योगदान दे सकती थी। इसको लेकर सेबी भी चिंतित है अैर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले साल नवंबर में डेरिवेटिव कारोबार में अत्यधिक सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए उपाय पेश किए थे।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,