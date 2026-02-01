फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की सनक को बड़ी चोट, वित्त मंत्री ने STT पर दिया झटका
शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शंस (Futures & Options) की सनक रखने वाले ट्रेडर्स को बजट में बड़ा झटका लगा है। फ्यूचर्स पर STT को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि ऑप्शंस पर इसे पिछले 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है।
Budget 2026: शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शंस (Futures & Options) की सनक रखने वाले ट्रेडर्स को बजट में बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी को पेश बजट प्रस्तावों में फ्यूचर एंड ऑप्शन, दोनों तरह की ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का ऐलान किया है। फ्यूचर्स पर STT को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि ऑप्शंस पर इसे पिछले 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इससे डेरिवेटिव ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाएगी। सरकार का यह कदम उन ट्रेडर्स को हतोत्साहित करना है जो बिना किसी कैल्कुलेशन के शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए कूद पड़ते हैं। बजट में किए गए इस ऐलान का तात्कालिक असर भारतीय शेयर बाजार पर दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी, अपने दिन के हाई से एक पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।
STT क्या है?
STT देश के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन की वैल्यू पर लगाया जाने वाला टैक्स है। यह इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में होने वाली ट्रेडिंग पर लागू होता है। STT तब वसूला जाता है जब ट्रांजैक्शन होता है, भले ही इन्वेस्टर को प्रॉफिट या लॉस हो। STT को भारत में 1 अक्टूबर, 2004 को पेश किया गया था। वित्त मंत्री के नए फैसले से खासतौर पर शॉर्ट-टर्म और ऑप्शन ट्रेडर्स पर दबाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि उनकी प्रति ट्रेड लागत बढ़ेगी और मुनाफा घट सकता है।
एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान
सेबी के एक हाल के अध्ययन के अनुसार, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैटेगरी में 91 प्रतिशत व्यक्तिगत कारोबारियों को वित्त वर्ष 2024-25 में घाटा हुआ और उन्हें सामूहिक रूप से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। यह वह धनराशि थी जो जिम्मेदार निवेश और पूंजी निर्माण में योगदान दे सकती थी। इसको लेकर सेबी भी चिंतित है अैर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले साल नवंबर में डेरिवेटिव कारोबार में अत्यधिक सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए उपाय पेश किए थे।