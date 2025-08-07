105% के ऊपर पहुंच गया GMP, पहले ही दिन भर सकती है निवेशकों की झोली, बंपर लिस्टिंग की उम्मीद

फ्लाईएसबीएस एविएशन के शेयर लिस्टिंग से ठीक एक दिन पहले ग्रे मार्केट में 105% से अधिक के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 225 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 240 रुपये के प्रीमियम पर हैं।

फ्लाईएसबीएस एविएशन के शेयरों की बाजार में बंपर लिस्टिंग हो सकती है। कंपनी के शेयर पहले ही दिन निवेशकों की झोली भर सकते हैं। लिस्टिंग से ठीक एक दिन पहले फ्लाईएसबीएस एविएशन के शेयर ग्रे मार्केट में 105 पर्सेंट से अधिक के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 225 रुपये है। वहीं, फ्लाईएसबीएस एविएशन के शेयर ग्रे मार्केट में 240 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार 8 अगस्त को बाजार में लिस्ट होंगे।

IPO पर लगा 318 गुना से ज्यादा दांव

फ्लाईएसबीएस एविएशन का आईपीओ टोटल 318.68 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 286.06 गुना दांव लगा। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 563.64 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। फ्लाईएसबीएस एविएशन के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 191.93 गुना दांव लगा। फ्लाईएसबीएस एविएशन के आईपीओ में रिटेल निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 1200 शेयर थे। यानी, रिटेल निवेशकों को 2 लॉट के लिए 2,70,000 रुपये का निवेश करना पड़ा।

आईपीओ के डीटेल्स

फ्लाईएसबीएस एविएशन का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 अगस्त 2025 को खुला था और यह 5 अगस्त तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 6 अगस्त को फाइनल हुआ। फ्लाईएसबीएस एविएशन के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 102.53 करोड़ रुपये तक का था। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 44.08 पर्सेंट थी, जो कि 32.47 पर्सेंट रह जाएगी।