पहले ही दिन पैसा डबल, बाजार में उतरते ही इस शेयर ने किया मालामाल, करीब 100% का फायदा
फ्लाईएसबीएस एविएशन ने शेयर बाजार में उतरते ही धमाल मचा दिया है। फ्लाईएसबीएस एविएशन के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों को मालामाल कर दिया है। कंपनी के शेयर 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 427.50 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में फ्लाईएसबीएस एविएशन के शेयर का दाम 225 रुपये था। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 448.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। 225 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले फ्लाईएसबीएस एविएशन के शेयर 99.49 पर्सेंट ऊपर पहुंच गए हैं।
IPO पर लगा 318 गुना से ज्यादा दांव
फ्लाईएसबीएस एविएशन के आईपीओ पर टोटल 318.68 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.06 गुना सब्सक्राइब हुआ। गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 563.64 गुना सब्सक्राइब हुआ। जबकि, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 191.93 गुना दांव लगा है। फ्लाईएसबीएस एविएशन के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 1200 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में कम से कम 2.70 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा है।
कंपनी का कारोबार
फ्लाईएसबीएस एविएशन (Flysbs Aviation) की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को हुई है। पहले इसका नाम फ्लाईएसबीएस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड था। प्राइवेट जेट सर्विसेज में कंपनी का स्पेसलाइजेशन है। फ्लाईएसबीएस एविएशन का मुख्यालय चेन्नई में है। कंपनी अल्ट्रा-लग्जरी जेट्स, लॉर्ज लग्जरी जेट्स, सुपर लग्जरी जेट्स और हाई-स्पीड जेट्स उपलब्ध कराती है। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 44.08 पर्सेंट थी, जो कि अब 32.47 पर्सेंट रह गई है। फ्लाईएसबीएस एविएशन का आईपीओ दांव लगाने के लिए 1 अगस्त 2025 को खुला था और यह 5 अगस्त तक ओपन रहा। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 102.53 करोड़ रुपये तक का था। फ्लाईएसबीएस एविएशन के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं।