मालामाल कर गया है SME IPO, निवेशकों का पैसा किया डबल, 1 अगस्त को हुआ था ओपन

आईपीओ के लिहाज से निवेशकों को FlySBS Aviation Limited ने मोटा रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों का भाव इश्यू प्राइस से 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुका है। यहां तक की लिस्टिंग से अबतक कंपनी ने निवेशकों को करीब 28 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस कंपनी के आईपीओ को 318 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

90% के प्रीमियम पर हुई थी लिस्टिंग FlySBS Aviation Limited आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में 90 प्रतिशत के प्रीमियम पर 427.50 रुपये पर हुई थी। गुरुवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। जिसके बाद यह स्टॉक 5 प्रतिशत की उछाल के साथ 545.45 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। कंपनी के शेयरों में लिस्टिंग प्राइस से गुरुवार को तक करीब 28 प्रतिशत की उछाल देखने को मिल चुकी है। बता दें, FlySBS Aviation Limited के आईपीओ का प्राइस बैंड 225 रुपये प्रति शेयर था।

300 गुना से अधिक हुआ था सब्सक्राइब यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 1 अगस्त को खुला था। कंपनी के आईपीओ 5 अगस्त तक दांव लगाने का मौका रिटेल निवेशकों के पास था। कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया था। रिटेल निवेशकों को कम से कम एक साथ 2 लॉट पर दांव लगाना था।

इस एसएमई आईपीओ को 318.68 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी रिटेल कैटगरी में 286.06 गुना सब्सक्राइब की गई है। वहीं, क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटगरी में 191.93 गुना सब्सक्राइब किया जा चुका है। एनआईआई कैटगरी में इस आईपीओको 563.64 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

क्या था आईपीओ का साइज? इस आईपीओ का साइज 102.53 करोड़ रुपये का था। कंपनी का आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित था। आईपीओ के जरिए इस कंपनी ने 46 लाख नए शेयर जारी किए थे। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में 8 अगस्त को हुई थी।