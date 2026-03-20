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Flipkart में हुआ बड़ा इस्तीफा, IPO की तैयारी में जुटी हुई है कंपनी, नए नाम का नहीं हुआ ऐलान

Mar 20, 2026 03:18 pm ISTTarun Pratap Singh मिंट
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Flipkart IPO: फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीएफओ श्रीराम वेंकटरमण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी IPO लाने की तैयारी में जुटी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल के अंततक या फिर 2027 की शुरुआत में कंपनी का आईपीओ आ सकता है। 

Flipkart में हुआ बड़ा इस्तीफा, IPO की तैयारी में जुटी हुई है कंपनी, नए नाम का नहीं हुआ ऐलान

Flipkart IPO: फ्लिककार्ट ग्रुप के सीएफओ श्रीराम वेंकटरमण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज यानी शुक्रवार को इसकी जानकारी कंपनी ने साझा की है। अंतरिम तौर पर फ्लिकार्ट के सीएफओ रवि अय्यर बड़े स्तर पर ग्रुप के वित्तीय जिम्मेदारियों को संभालेंगे। बता दें, ग्रुप सीएफओ ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब कंपनी आईपीओ की तैयारी में जुटी हुई है।

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तय नहीं हुआ अगला ग्रुप सीएफओ

पिछले एक दशक से वेंकटरमण फ्लिपकार्ट से जुड़े हुए थे। वो भी अगले कुछ महीने कंपनी के साथ बने रहेंगे। फ्लिपकार्ट में उनकी जगह आने वाले समय में कौन लेगा इसकी जानकारी अभी तक कंपनी ने नहीं दी है।

फ्लिपकार्ट ने जारी बयान में कहा है, “श्रीराम अगले कुछ महीने कंपनी के साथ रहेंगे। जब तक यह ट्रांजिशन ठीक तरीके से पूरा नहीं हो जाता है। इस दौरान फ्लिपकार्ट के CFO रवि अय्यर बडे़ स्तर के वित्तीय फैसले लेंगे।” फ्लिपकार्ट ने निशांत वर्मन को सीनियर वाइस प्रेसीडेंट नियुक्त किया है। उन्हें कॉरपोरेट डेवलपमेंट और पार्टनरशिप की जिम्मेदारी मिली है।

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कब तक आ सकता है Flipkart IPO

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनी अगले महीने से आईपीओ की तैयारियों में जुटेगी। मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के अनुसार फ्लिकार्ट ने बैंकर्स और निवेशकों के साथ अनौपचारिक बातचीत की है। फ्लिपकार्ट का आईपीओ इस साल के अंततक या फिर अगले साल के शुरुआत में आ सकता है।

कंपनी में होने जा रही है छंटनी

इस साल कंपनी बड़ी छंटनी करने जा रही है। प्रदर्शन के आधार पर फ्लिपकार्ट की तरफ से 400 से 500 लोग निकाले जाएंगे। यह फ्लिपकार्ट के कुल वर्क फोर्स का 3 से 4 प्रतिशत के बराबर है।

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कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी?

वित्त वर्ष 2025 के दौरान इस कंपनी का कुल 5189 करोड़ रुपये रहा था। इससे एक साल पहले कंपनी का घाटा 4248.30 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2025 में ई-कॉमर्स कंपनी का रेवन्यू 17.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 82787.30 करोड़ रुपये रहा था। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का रेवन्यू 70541.90 करोड़ रुपये रहा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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