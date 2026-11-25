मुख्य बातें

ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कल्याण कृष्णमूर्ति अगले महीने अपना पद छोड़ देंगे। वॉलमार्ट इंटरनेशनल के CEO क्रिस निकोलस ने बताया कि फ्लिपकार्ट में कृष्णमूर्ति का लास्ट वर्किंग डे 4 दिसंबर होगा। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब कंपनी आईपीओ की तैयारी में जुटी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में एंट्री लेगी। बता दें कि फ्लिपकार्ट के आईपीओ की लॉन्चिंग इसी साल होने वाली थी लेकिन बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए इसे टाल दिया गया।

इस्तीफे की वजह? ईटी की एक खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि फ्लिपकार्ट के प्रस्तावित आईपीओ में देरी और इसकी अमेरिकी पैरेंट कंपनी वॉलमार्ट के साथ मतभेदों के चलते यह कदम उठाया जा रहा है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया, "कल्याण कृष्णमूर्ति ने इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के बेंटनविले में वॉलमार्ट के लीडरशिप से मुलाकात की थी। वहां फ्लिपकार्ट के आईपीओ प्लान और कंपनी के लीडर्स, कर्मचारियों के लिए लिक्विडिटी इवेंट (शेयरों को नकद में बदलने का मौका) को लेकर असहमति थी। यह बातचीत विफल होने के बाद कल्याण कृष्णमूर्ति की विदाई तय मानी जाने लगी।" बता दें कि साल 2018 में वॉलमार्ट ने कंपनी का अधिग्रहण किया। इसमें वॉलमार्ट की लगभग 80% हिस्सेदारी है।

कौन बनेगा नया सीईओ? अब तक फ्लिपकार्ट के नए सीईओ की तलाश खत्म नहीं हुई है। जब तक कोई नया सीईओ नहीं मिल जाता, तब तक मुख्य प्रौद्योगिकी और उत्पाद अधिकारी (CTPO) बालाजी त्यागराजन अंतरिम तौर पर कंपनी का नेतृत्व करेंगे। वॉलमार्ट इंटरनेशनल के CEO क्रिस निकोलस ने बताया कि कुछ ही हफ्तों में नए CEO के नाम की घोषणा की जा सकती है।

आईपीओ की तैयारी में थी कंपनी फ्लिपकार्ट के आईपीओ की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। इन तैयारियों के तहत, कंपनी ने इस साल की शुरुआत में अपना रजिस्टर्ड मुख्यालय भी सिंगापुर से भारत स्थानांतरित कर दिया था। फ्लिपकार्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास ड्राफ्ट दस्तावेज दाखिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही थी। हालांकि, अब सीईओ के इस्तीफे के बाद यह कितना संभव हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं, वालमार्ट के निकोलस ने आईपीओ या लिस्टिंग के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन 38 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है।