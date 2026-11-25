Flipkart के IPO को लेकर मतभेद? दिसंबर में पद छोड़ेंगे कंपनी के सीईओ
मुख्य बातें
- कृष्णमूर्ति पहली बार 2016 में फ्लिपकार्ट से जुड़े थे
- इससे पहले वे टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके थे
- 2017 में उन्होंने ई-कॉमर्स कारोबार की कमान संभाली और 2018 में पूरे फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ बन गए
ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कल्याण कृष्णमूर्ति अगले महीने अपना पद छोड़ देंगे। वॉलमार्ट इंटरनेशनल के CEO क्रिस निकोलस ने बताया कि फ्लिपकार्ट में कृष्णमूर्ति का लास्ट वर्किंग डे 4 दिसंबर होगा। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब कंपनी आईपीओ की तैयारी में जुटी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में एंट्री लेगी। बता दें कि फ्लिपकार्ट के आईपीओ की लॉन्चिंग इसी साल होने वाली थी लेकिन बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए इसे टाल दिया गया।
इस्तीफे की वजह?
ईटी की एक खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि फ्लिपकार्ट के प्रस्तावित आईपीओ में देरी और इसकी अमेरिकी पैरेंट कंपनी वॉलमार्ट के साथ मतभेदों के चलते यह कदम उठाया जा रहा है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया, "कल्याण कृष्णमूर्ति ने इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के बेंटनविले में वॉलमार्ट के लीडरशिप से मुलाकात की थी। वहां फ्लिपकार्ट के आईपीओ प्लान और कंपनी के लीडर्स, कर्मचारियों के लिए लिक्विडिटी इवेंट (शेयरों को नकद में बदलने का मौका) को लेकर असहमति थी। यह बातचीत विफल होने के बाद कल्याण कृष्णमूर्ति की विदाई तय मानी जाने लगी।" बता दें कि साल 2018 में वॉलमार्ट ने कंपनी का अधिग्रहण किया। इसमें वॉलमार्ट की लगभग 80% हिस्सेदारी है।
कौन बनेगा नया सीईओ?
अब तक फ्लिपकार्ट के नए सीईओ की तलाश खत्म नहीं हुई है। जब तक कोई नया सीईओ नहीं मिल जाता, तब तक मुख्य प्रौद्योगिकी और उत्पाद अधिकारी (CTPO) बालाजी त्यागराजन अंतरिम तौर पर कंपनी का नेतृत्व करेंगे। वॉलमार्ट इंटरनेशनल के CEO क्रिस निकोलस ने बताया कि कुछ ही हफ्तों में नए CEO के नाम की घोषणा की जा सकती है।
आईपीओ की तैयारी में थी कंपनी
फ्लिपकार्ट के आईपीओ की तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। इन तैयारियों के तहत, कंपनी ने इस साल की शुरुआत में अपना रजिस्टर्ड मुख्यालय भी सिंगापुर से भारत स्थानांतरित कर दिया था। फ्लिपकार्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास ड्राफ्ट दस्तावेज दाखिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही थी। हालांकि, अब सीईओ के इस्तीफे के बाद यह कितना संभव हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं, वालमार्ट के निकोलस ने आईपीओ या लिस्टिंग के लिए कोई समय-सीमा नहीं बताई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन 38 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है।
बता दें कि IPO में देरी के बाद से फ्लिपकार्ट ग्रुप के मौजूदा और पूर्व कर्मचारी अपने स्टॉक ऑप्शंस के 'बायबैक' (कंपनी द्वारा वापस खरीदे जाने) की मांग कर रहे हैं। निकोलस ने यह तो नहीं बताया कि वॉलमार्ट इस तरह की खरीद (बायआउट) पर विचार करेगा या नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को लिक्विडिटी उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि वॉलमार्ट, IPO लाने के समय की तुलना में फ्लिपकार्ट की लंबी अवधि की ग्रोथ को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें