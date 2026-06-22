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जमा पैसे पर 8.25% तक ब्याज दे रहे बैंक, सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा तोहफा

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को सबसे सुरक्षित और स्थिर रिटर्न वाला माना जाता रहा है
  • जून 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर सबसे आकर्षक ब्याज दरें स्मॉल फाइनेंस बैंकों में देखने को मिल रही हैं
जमा पैसे पर 8.25% तक ब्याज दे रहे बैंक, सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा तोहफा

वैसे तो निवेश के कई विकल्प हैं लेकिन इनमें भी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को सबसे सुरक्षित और स्थिर रिटर्न वाला माना जाता रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह निवेश का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच भी एफडी निवेशकों को स्थिर आय का भरोसा देती है। FD या रिकरिंग डिपॉजिट के मामले में निवेश पर मिलने वाली ब्याज दर आमतौर पर सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने पर मिलने वाले रिटर्न से अधिक होती है। इसलिए एक निश्चित समय और निश्चित ब्याज दर के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एकमुश्त रकम जमा करना समझदारी है।

0.50 प्रतिशत अधिक ब्याज

जून 2026 में अधिकांश सरकारी, निजी और स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य ग्राहकों की तुलना में अधिक ब्याज दे रहे हैं। ज्यादातर बैंक 60 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों को एफडी पर 0.50 प्रतिशत या उससे अधिक अतिरिक्त ब्याज देते हैं। कई बैंक मध्यम और लंबी अवधि की जमा योजनाओं पर वरिष्ठ नागरिकों को 8 प्रतिशत तक का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। वहीं सुपर सीनियर सिटिजन्स (80 वर्ष या उससे अधिक आयु) के लिए कुछ बैंक अतिरिक्त लाभ भी दे रहे हैं।

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इसके अलावा, लगभग सभी बैंक रेगुलर इन्वेस्टर्स की तुलना में सीनियर सिटिजन्स को सभी टेन्योर के लिए थोड़ा ज्यादा ब्याज दर देते हैं। सीनियर सिटिजन्स के पास टैक्स-सेवर FD में इन्वेस्ट करके टैक्स बचाने का विकल्प भी होता है। उदाहरण के लिए ₹1.5 लाख तक के मूलधन और ₹50,000 तक के ब्याज वाली पांच साल की टैक्स-सेवर FD पर, रिटर्न फाइल करते समय इनकम-टैक्स एक्ट की धारा 80TTB के तहत डिडक्शन का दावा किया जा सकता है।

किस बैंक की कितनी ब्याज दर

जून 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर सबसे आकर्षक ब्याज दरें स्मॉल फाइनेंस बैंकों में देखने को मिल रही हैं। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.25% तक का ब्याज दे रहे हैं जबकि निजी क्षेत्र के यस बैंक और इंडसइंड बैंक 7.75% तक की दर ऑफर कर रहे हैं। सरकारी बैंकों में केनरा बैंक 7.29%, यूनियन बैंक 7.15%, पंजाब नेशनल बैंक 7.10% (सुपर सीनियर नागरिकों के लिए 7.40%) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 5 से 10 साल की अवधि पर 7.05% ब्याज दे रहा है। वहीं, एचडीएफसी बैंक 7%, आईसीआईसीआई बैंक 7.10%, कोटक महिंद्रा बैंक 7.30% और एक्सिस बैंक 7.20% तक का रिटर्न दे रहे हैं।

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वित्तीय सलाहकारों के अनुसार, एफडी उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो जोखिम नहीं लेना चाहते और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद चिकित्सा खर्च, दैनिक जरूरतों और आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए एफडी एक भरोसेमंद वित्तीय साधन साबित होती है। इसके अलावा निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि चुन सकते हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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