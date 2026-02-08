खत्म हो रहा है FD का दौर? अब निवेशकों को क्या कर रहा अट्रैक्ट और क्यों - समझें

Hindustan Hindi News
सालों तक बैंक एफडी, सेविंग अकाउंट और सोना ही सुरक्षित भविष्य की पहचान थे। 6–7% रिटर्न को 'सेफ्टी नेट' माना जाता था। लेकिन अब महंगाई, बढ़ती जरूरतें और बेहतर जानकारी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सिर्फ सुरक्षित रहना ही काफी है?

Feb 08, 2026 05:08 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Fixed Deposit: सालों तक बैंक एफडी, सेविंग अकाउंट और सोना ही सुरक्षित भविष्य की पहचान थे। 6–7% रिटर्न को 'सेफ्टी नेट' माना जाता था। लेकिन अब महंगाई, बढ़ती जरूरतें और बेहतर जानकारी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सिर्फ सुरक्षित रहना ही काफी है? इसी सवाल ने भारतीय परिवारों को म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और SIP जैसे निवेश विकल्पों की ओर मोड़ा है, जहां जोखिम तो है, लेकिन लंबे समय में बेहतर रिटर्न की उम्मीद भी।

एफडी से म्यूचुअल फंड की ओर झुकाव

आज एफडी से म्यूचुअल फंड की ओर झुकाव साफ दिखता है। लोग समझने लगे हैं कि अगर पैसा महंगाई से तेज नहीं बढ़ा, तो असल में उसकी ताकत घट रही है। SIP जैसे विकल्पों ने निवेश को आसान बना दिया है। ₹5,000 या ₹8,000 महीने की छोटी रकम से भी लोग बाजार में हिस्सेदारी कर पा रहे हैं। उतार-चढ़ाव के बावजूद कई परिवारों ने देखा है कि लंबे समय में इक्विटी आधारित निवेश ने एफडी या सेविंग अकाउंट से बेहतर नतीजे दिए हैं। यही वजह है कि अब “मार्केट गिरेगा तो क्या होगा” से ज्यादा “लंबे समय में क्या मिलेगा” पर फोकस बढ़ रहा है।

सिर्फ रिटर्न ही नहीं, सोच भी बदल रही है। पहले जोखिम से पूरी तरह बचने की कोशिश होती थी, अब जोखिम को समझकर अपनाने की मानसिकता बन रही है। परिवार अपने निवेश को अलग-अलग जगह बांट रहे हैं। थोड़ा एफडी, थोड़ा म्यूचुअल फंड, कुछ शेयर, यहां तक कि इंटरनेशनल फंड या ETF भी। हालांकि इसके साथ तनाव भी आता है। बाजार गिरते ही मोबाइल पर पोर्टफोलियो बार-बार चेक करना, घबराहट महसूस होना—ये सब इस नए दौर का हिस्सा हैं। लेकिन लोग यह भी सीख रहे हैं कि धैर्य और अनुशासन ही असली कुंजी है।

सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है बदलाव

इस बदलाव का असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों पर भी दिख रहा है। अब निवेश के फैसले अकेले नहीं लिए जाते। पति-पत्नी मिलकर प्लान करते हैं, बच्चे भी समझने लगते हैं कि पैसा कैसे बढ़ता है और कैसे घट सकता है। बातचीत खुली हो रही है और वित्तीय समझ बढ़ रही है। आज भारतीय परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ गारंटीड रिटर्न नहीं, बल्कि सही प्लानिंग, समझदारी भरा जोखिम और भविष्य के लिए तैयार रहना बनता जा रहा है। यही है 7% से आगे की नई सोच।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

