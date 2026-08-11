6.4% GDP ग्रोथ का अनुमान, इंडियन इकोनॉमी को लेकर सामने आया Fitch का बड़ा अपडेट

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग (Fitch Ratings) ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को ‘BBB-’ पर बरकरार रखा है। एजेंसी ने भारत के लिए स्टेबल आउटलुक (Stable Outlook) यानी स्थिर नजरिया भी कायम रखा है। फिच (Fitch) का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ऊर्जा कीमतों को लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। एजेंसी का कहना है कि इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है और देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार आगे भी बेहतर रहने की उम्मीद है। फिच (Fitch) ने भारत की शॉर्ट-टर्म विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग को भी F3 पर बरकरार रखा है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, हाल के सालों में भारत ने बाहरी और घरेलू आर्थिक झटकों का जिस तरह सामना किया है, उससे उसकी आर्थिक मजबूती दिखाई देती है।

भारत की GDP ग्रोथ करीब 6.4% रहने का अनुमान

फिच (Fitch) ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में भारत की GDP ग्रोथ करीब 6.4% रह सकती है। यह अनुमान बताता है कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत दुनिया की प्रमुख तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रह सकता है। एजेंसी के अनुसार, भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बेहतर बाहरी वित्तीय स्थिति और मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता उसकी क्रेडिट प्रोफाइल को सपोर्ट कर रही है। खास बात यह है कि फिच (Fitch) को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से भारत की ग्रोथ पर लंबे समय तक टिकने वाला बड़ा नकारात्मक असर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि, पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण कच्चे तेल और अन्य ऊर्जा कीमतों में अचानक तेजी आती है, तो इससे भारत के आयात बिल, महंगाई और चालू खाते पर दबाव बढ़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण जोखिम रहती है।

देश की आर्थिक मजबूती आगे बढ़ने की उम्मीद

फिच (Fitch) का कहना है कि भारत में मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता देने का रिकॉर्ड मजबूत हुआ है और सरकार की नीतियों की विश्वसनीयता में भी सुधार आया है। इन दोनों कारणों से देश की आर्थिक मजबूती आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि महंगाई, राजकोषीय घाटा और बाहरी जोखिमों को नियंत्रण में रखा जाता है, तो भारत की ग्रोथ को लंबे समय तक सपोर्ट मिल सकता है। तेज आर्थिक वृद्धि का एक और फायदा सरकारी कर्ज के स्तर पर पड़ सकता है। फिच (Fitch) के मुताबिक, अगर भारत की GDP लगातार मजबूत गति से बढ़ती है, तो GDP के मुकाबले सरकारी कर्ज का अनुपात धीरे-धीरे कम हो सकता है। इससे देश की क्रेडिट प्रोफाइल में भी सुधार की गुंजाइश बनेगी।

सरकार ने FY27 के बजट में भारत का Debt-to-GDP रेशियो 55.6% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह करीब 56.1% था, यानी सरकार को उम्मीद है कि आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय अनुशासन के चलते कर्ज का अनुपात धीरे-धीरे नीचे आएगा। सरकार ने मार्च 2031 तक Debt-to-GDP Ratio को 50% तक लाने का लक्ष्य भी रखा है। अगर यह लक्ष्य हासिल होता है, तो भारत की वित्तीय स्थिति को लेकर निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों का भरोसा और मजबूत हो सकता है।

हालांकि, BBB- भारत के लिए सबसे ऊंची क्रेडिट रेटिंग नहीं है। यह निवेश योग्य रेटिंग की निचली सीमा मानी जाती है। इसका मतलब है कि फिच (Fitch) भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी भुगतान क्षमता को निवेश योग्य मानता है, लेकिन साथ ही कुछ जोखिमों को भी महत्वपूर्ण मानता है। इनमें सरकारी कर्ज का अपेक्षाकृत ऊंचा स्तर, प्रति व्यक्ति आय का कम होना और बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। ऐसे में स्टेबल आउटलुक (Stable Outlook) का मतलब यह नहीं है कि भारत की रेटिंग निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, बल्कि यह संकेत है कि फिलहाल, फिच (Fitch) को रेटिंग में बड़े बदलाव की तत्काल जरूरत नहीं दिख रही है।