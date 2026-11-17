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FirstCry shares: फर्स्टक्राई (FirstCry) की पैरेंट कंपनी ब्रेनबीज सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को शानदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर करीब 15 फीसदी तक उछलकर 181.80 रुपये के इंट्रा डे हाई लेवल तक पहुंच गया था। हालांकि, कंपनी के दूसरी तिमाही (Q2 FY27) के नतीजे मिले-जुले रहे। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक, सितंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़ा है। इस ग्रोथ में कंपनी के भारत के मल्टी-चैनल बिजनेस का बड़ा योगदान रहा। भारत में कंपनी के मल्टी-चैनल बिजनेस की कमाई 18.6 फीसदी बढ़ी है। खास बात यह है कि पिछले आठ तिमाहियों में इस बिजनेस की यह सबसे तेज ग्रोथ रही। हालांकि, कंपनी का GMV यानी सामानों की कुल बिक्री की वैल्यू सिर्फ 9 फीसदी बढ़ी। इसकी एक वजह यह रही कि त्योहारों की खरीदारी का कुछ हिस्सा सितंबर तिमाही के बजाय दिसंबर तिमाही (Q3 FY27) में चला गया। दूसरी तरफ, कंपनी के मुनाफे पर दबाव देखने को मिला।

कंपनी के मुनाफे पर दबाव डायपर की कीमतों में छूट और कच्चे तेल से जुड़ी लागत बढ़ने के कारण कंपनी का ग्रॉस मार्जिन कमजोर हुआ। जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक, कंपनी का कंसोलिडेटेड ग्रॉस मार्जिन सालाना आधार पर 1.54 फीसदी घटकर 35.1 फीसदी पर आ गया। कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस की कमाई में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं, GlobalBees के रेवेन्यू में करीब 8 फीसदी की ग्रोथ रही। हालांकि, वेयरहाउस में बदलाव और त्योहारों की बिक्री अगली तिमाही में जाने के कारण इस बिजनेस की ग्रोथ पर असर पड़ा। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि कंपनी के लिए अच्छी बात यह है कि डायपर मार्केट में डिस्काउंट को लेकर मुकाबला अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। साथ ही, कंपनी को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही से ग्रॉस मार्जिन में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं, दूसरी तिमाही के कमजोर मार्जिन को देखते हुए ब्रोकरेज ने FY27 के लिए कंपनी के अनुमानित एडजस्टेड एबिटा में करीब 18 फीसदी की कटौती की है। वहीं, FY28 और FY29 के अनुमानों में ज्यादा बदलाव नहीं किया है।

जेएम फाइनेंशियल ने बरकरार रखी Buy रेटिंग जेएम फाइनेंशियल ने ब्रेनबीज सॉल्यूशंस के शेयर पर अपनी 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि, ब्रोकरेज ने शेयर का 12 महीने का टारगेट प्राइस पहले के 255 रुपये से घटाकर 245 रुपये कर दिया है। क्निकल एनालिस्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एआर रामचंद्रन के मुताबिक, ब्रेनबीज सॉल्यूशंस का शेयर डेली चार्ट पर फिलहाल तेजी के संकेत दे रहा है। शेयर के लिए 156 रुपये का लेवल मजबूत सपोर्ट है। उनका कहना है कि अगर शेयर डेली क्लोजिंग के आधार पर 176 रुपये के रेजिस्टेंस को पार कर लेता है, तो इसमें आगे 201 रुपये तक की तेजी देखने को मिल सकती है।