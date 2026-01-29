Hindustan Hindi News
पहली बार पेंशन को सीधे हेल्थ की जरूरतों से जोड़ने की पहल, इलाज के लिए पैसा निकालना होगा आसान

संक्षेप:

Jan 29, 2026 05:46 am IST
पीएफआरडीए ने NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना को एक अलग स्वास्थ्य आधारित योजना के रूप में तैयार किया है। असल में इसका मकसद यह है कि रिटायरमेंट से पहले या बाद में जब भी इलाज के लिए जरूरत पड़े, अंशधारक को कर्ज लेने, बीमा क्लेम के चक्कर या रिश्तेदारों पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना के जरिये वह अपने ही पेंशन फंड से इलाज का खर्च निकाल सकता है।

इस योजना में कोई भी अपनी मर्जी से शामिल हो सकता है। इसकी शर्त बस इतनी है कि उसके पास पहले से एनपीएस का खाता होना चाहिए। वैसे सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारी, स्वरोजगार करने वाले लोग और रिटायरमेंट की योजना बना रहे निवेशक सब इसके दायरे में आते हैं। इसमें योगदान की राशि भी अंशधारक अपनी क्षमता के अनुसार तय कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सामान्य एनपीएस में किया जाता है।

इलाज के लिए पैसा निकालना होगा आसान

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है इलाज खर्च के लिए आंशिक निकासी। अगर किसी को ओपीडी इलाज या अस्पताल में भर्ती होकर खर्च करना पड़ता है, तो वह अपने स्वास्थ्य पेंशन खाते से 25% तक रकम निकाल सकता है। पहली बार पैसा निकालने से पहले खाते में कम से कम ₹50,000 का फंड होना जरूरी है।

गंभीर बीमारी में पूरी रकम निकालने की छूट

अगर किसी अंशधारक को ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसमें इलाज का खर्च कुल फंड के 100% से ज्यादा हो, तो उसे पूरा पैसा एकमुश्त निकालने की अनुमति मिलेगी यानी कैंसर, हार्ट सर्जरी या लंबे इलाज जैसी स्थितियों में रिटायरमेंट की उम्र का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

40 साल से ऊपर वालों को खास फायदा

40 साल से ज्यादा उम्र के वे लोग जो सरकारी सेवा में नहीं हैं, उनके लिए इस स्कीम में एक खास सुविधा रखी गई है। ऐसे अंशधारक अपने मौजूदा एनपीएस खाते से 30% तक की रकम स्वास्थ्य पेंशन योजना में ट्रांसफर कर सकते हैं।

पैसा सीधे अस्पताल को मिलेगा

पीएफआरडीए ने साफ किया है कि इलाज के लिए निकाली गई रकम सीधे टीपीए या अस्पताल को भुगतान के रूप में जाएगी। इससे पैसों के दुरुपयोग की संभावना कम होगी और पूरा सिस्टम ज्यादा पारदर्शी रहेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि पैसा वाकई इलाज में ही खर्च हो।

